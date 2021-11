La reinvención de Juan Amoedo

El redondelano sufrió en 2009 un accidente que supuso la amputación de su pierna derecha cuando era un prometedor juvenil - Ha modelado durante una década un ideario futbolístico y vital que ahora aplica como entrenador en el Choco

“Valoro cada paso. La gente no lo hace. Para otros serán tonterías. Yo tengo que pararme y disfrutar”, reflexiona. Amoedo no suele pensar en el accidente de coche que sufrió en enero de 2009. Dos amigos suyos fallecieron. A él le amputaron la pierna derecha por debajo de la rodilla. Se truncó su prometedora carrera como jugador. Durante la última década ha reconstruido sus sueños. “Aquel día en Riazor, igual que en El Helmántico, sí que valoré todo lo que había recorrido. Me empeñé y aquí estoy”. Aquí es ahora el Choco, el club de sus amores. Gestiona la escuadra sénior, de Tercera RFEF, con apenas 31 años. “No tengo prisa”, advierte. “Quiero cumplir mis procesos. Todo pasa por algo”.

Juan Amoedo se inició en Casa Paco antes de unirse al Choco. Ningún itinerario más redondelano. El Celta lo probó en infantiles, aunque no llegó a captarlo. Creció en casa como “centrocampista ofensivo o mediapunta, con llegada, gol y último pase. Me consideraba un líder”, se describe. El Pontevedra lo tentó en juveniles. Envió emisarios a Santa Mariña a convencerlo después de una primera negativa telefónica.

–Tú verás... El tren solo pasa una vez en la vida.

“Esa frase me hizo decantarme por no ir. No me gustó esa presión. Los trenen pasan cada quince minutos por la estación”, cita. No son siempre los trenes que uno espera. La fortuna maneja de manera impredecible el cambio de agujas.

Su mundo se desmoronó el 17 de enero de 2009, en el reducido espacio entre la alegría y la tragedia. Él, otros tres juveniles del Choco y la novia de uno de ellos se fueron a una discoteca. El conductor del coche perdió el control, chocó contra otro vehículo y salió despedido por encima del guardarraíl. La chica y uno de los juveniles perdieron la vida. Amoedo, parte de la pierna. Tenía 18 años.

“Cuando me desperté, no era consciente de nada. El movimiento alrededor era brutal y mi familia me protegió en una burbuja”, agradece. Seguía desnortado, entre vapores, cuando el entrenador del Choco, Antonio Gómez, lo visitó en el hospital.

–Tranquilo, mister; estaré listo en cuanto salga de aquí –le aseguró.

Juan conoció la fragilidad a la edad en que uno se siente inmortal. “Es algo que te marca. Estaba en una época muy buena en general”, admite. Tuvo que asumir el capricho de un reparto aleatorio de asientos; de ese segundo y ese centímetro que han distribuido papeles en el drama y el dolor del que sobrevive. “Lo pasé mal cuando me fui enterando de todo. Y el proceso de rehabilitación resultó duro. Pensaba que era ponerse una prótesis y ya está. Pero no. Empiezas de cero”.

Jamás lo venció el desaliento ni necesitó distanciarse del balón. Al contrario: “Fútbol, fútbol, fútbol a cañón”. El fisioterapeuta Suso Lence y el preparador físico Álex Gutiérrez “jamás decían que no y eso ayuda”. Ha podido disputar algún torneo con sus amigos. Pero sobre todo ha encauzado definitivamente su vocación profesional como entrenador.

“Siempre tuve la mente ocupada con proyectos: sacar el carnet, formarme, ir a ver a otros técnicos...”, enumera. Antes del accidente había comenzado a dirigir en las categorías inferiores. Lo retomó tan pronto pudo, incluso con muletas, sintiendo las miradas ajenas en su muñón: “Todos nos fijamos por curiosidad. Es la naturaleza humana. Aprendes a aceptarlo”. Prefiere, con todo, el pantalón largo de chándal.

“Nunca he partido de la pierna. El jugador se frenaría. Quiero que sean naturales conmigo, que yo también tenga que tragar saliva”

Es un libreto personal y futbolístico que ha ido confeccionando en una trayectoria siempre emergente: entrenador del Choco B con 21 años, ayudante de Jacobo Montes en el Choco que ascendió a Tercera, entrenador del Arcade que en cuatro años llegó a disputar el play off de ascenso a Preferente desde Tercera Regional... Álex Otero lo enroló en la cantera del Celta, con dedicación exclusiva como analista cuando los hermanos Montes asumieron el filial.

“Su destitución fue mi peor momento como entrenador. Me pareció injusto. Pedí volver a las categorías inferiores. Quedarme me parecía una traición”

Onésimo le hizo recapacitar. “Me llamó el día antes de venir. Me habló de datos, de que yo era necesario y que en el fútbol hay que pasar página con rapidez. Por cómo me lo dijo le di una oportunidad y no me mintió en nada”. La etapa junto al pucelano ha resultado fructífera en aprendizaje y resultados. Hubiera podido proseguir. One consiguió que el club ofreciese dos años más a todos sus asistentes. Amoedo, más allá de la duración, quiso mejorar sus condiciones. La directiva céltica lo rechazó. “Lo respeto”, asegura. Entre la comodidad de renovar y la tentación de dar el salto, optó por lo segundo. El Choco le había ofrecido dirigir el primer equipo. Volvía a casa.

“Sabía que sería complicado. Se iban 14 de los 21 jugadores. Con el Celta C y la Segunda RFEF de por medio el mercado se nos había estrechado muchísimo. Conocía la dificultad. Me lancé. Como dice One, hay que entrenar, sin poner etiquetas”, argumenta. El equipo, que sufrió positivos por COVID, no ganó su primer partido hasta la quinta jornada. La victoria en Cangas el pasado domingo ha consolidado su reacción. “Siempre transmito un mensaje positivo. El club me ayuda a estar tranquilo”, agradece. “Quiero formar parte del crecimiento del Choco”.

Y en el camino sigue sintiéndolo todo a flor de piel, como en su debut en Santa Mariña. “Estaba nervioso. Me ilusiono. En cada partido tengo un porqué. Intentaré seguir emocionándome y no perder eso nunca, por muchos años que cumpla y muchos equipos que haya dirigido. Me siento un privilegiado”. Retorna así a aquella carretera invernal, no como fijación obsesiva sino como el rumor constante que lo sostiene: “No me considero muy buena persona ahora, pero sí mejor que antes. He podido ver las cosas desde otro prisma y valorar muchísimo lo que tengo alrededor, como una familia que se ha sacrificado y me sigue donde voy. Tengo tantos motivos para llegar...”.

Entre la escuela de Redondela y One

Juan Amoedo ha digerido las lecciones de sus maestros en el diseño de su identidad como técnico. Menciona a Antonio Gómez, que “era duro, exigente, pero también un trozo de pan fuera del campo”. Los hermanos Montes se erigen como modelo ineludible “en un círculo de confianza” al que pertenecen otros insignes del fútbol redondelano: Couñago, Mateo o Caloi. Se reúnen una vez a la semana, siempre que las circunstancias lo permiten. “Nos nutrimos unos de otros. Es como asistir a un congreso. Cada uno da su opinión desde una perspectiva diferente como entrenador, preparador físico, agente, jugador... Esa gente me ha hecho crecer mucho, me ha completado. Me siento orgulloso”. Pero aunque fiel a esas bases, reconoce que Onésimo ha enriquecido su filosofía. “Nunca vi a nadie entrenar tanto, incluso cuando el club le decía que parase. Su cultura de trabajo es brutal. Cuando la temporada 2019-2020 se suspendió por la pandemia, él siguió preparando el plan de partido de cada jornada como si fuésemos a jugar. Y en la pretemporada 2020-2021 cualquier otro hubiese buscado excusas. La gente llegaba tarde. Llegamos a entrenar solo con Cissé, Losada, Lauti y Raúl Blanco. Él siguió preparándolos, sin estropear al juvenil”. Amoedo desmiente que el vallisoletano, “One” en la intimidad, resulte inadecuado para la faceta formativa que se exige en un filial: “Él cree que el jugador debe llegar completo y cumplir el proceso. Tiene que querer. No se lo puedes dar hecho. One transmite a los chicos una visión que nadie más les da. Su protagonista no es la tarea, sino que el jugador mejore. Hoy que solo se ven los ‘highlights’, él les habla cinco minutos de fútbol al final de cada entrenamiento. Es puro. No se guarda ninguna carta”.

Encantado, Herr Pep

“Yo he caído de pie” Juan Amoedo

“He acumulado vivencias después del accidente que quizá de otra manera no hubiera tenido... O quizá, sí. No se sabe”. Él paladea lo que experimenta en vez de amargarse por lo que hubiera podido suceder. Nunca sabrá qué nivel hubiera alcanzado como jugador. Como entrenador recolecta recuerdos imborrables como aquel día en que Pep Guardiola le abrió sus puertas.

Amoedo pudo conocer a Guardiola, su gran referente, y visitarlo en Múnich

Fueron sus hermanas las que le regalaron un viaje muy especial a Oporto en abril de 2015, con reserva en el hotel en el que iba a hospedarse el Bayern antes de un partido de Champions en el Estadio do Dragão. Si los Montes o Antonio Gómez habían ejercido como mentores directos, Guardiola era esa inspiración distante. En esa época estaba leyendo “Herr Pep”, el libro en el que Martí Perarnau desgrana la intimidad del técnico catalán en su aterrizaje en Alemania.

A Guardiola y Perarnau se los encontró enseguida, en un breve encuentro, y le firmaron su ejemplar. Después se recuerda viendo un partido del Real Madrid en el restaurante del hotel. Apareció Manel Estiarte, el legendario waterpolista y consejero de Guardiola. Amoedo se atrevió a presentarse. “Le conté mi historia. No me aproveché de ella, pero todos tenemos una y sabía que me podía ayudar. Le expliqué también que estaba empezando como entrenador y que Pep era una referencia para mí”, matiza. Le pidió a Estiarte si podía presenciar el entrenamiento.

–El de antes de un partido es hermético. Pero no te preocupes; si quieres, vienes a Múnich y yo me encargo de que entres.

“Pensé que quizá me lo decía pensando que nunca iría”, admite Amoedo. Seis meses después se plantó a las puertas de la Säbener Straße, la ciudad deportiva del Bayern. Eran las 8.30. El entrenamiento estaba programado a las 10.30. Guardiola ya había entrado. Al día siguiente llegaron a las 7.45. Guardiola ya había entrado. Probaron por tercera vez, a las 6.30. Guardiola ya había entrado. Desesperaban cuando irrumpió apresurado el preparador físico Lorenzo Buenaventura. “En ‘Herr Pep’ había leído que echaban de menos que la gente les hablase español”, desvela Amoedo.

–Lorenzo, por favor...

“Debió creer que éramos unos desquiciados”, bromea el redondelano. “Le contamos todo y avisó a Estiarte. Pensamos que no se acordaría pero sí. Aquel día presentaban a Arturo Vidal y la prensa iba a entrar quince minutos. Nos sentó en sillones de mimbre, como en un club de campo”.

Finiquitada la presentación, los empleados del Bayern desalojaron a periodistas y familiares. Amoedo y Figueroa se levantaron para marcharse cuando Estiarte los interceptó.

–Traquilos. Hablé con Pep y os podéis quedar durante todo el entrenamiento.

“Estaban practicando movilidades en un campo con cortinas. Acabó y se trajo al equipo donde estábamos para acabar allí, por respeto a nosotros. Luego estuvimos hablando, nos regaló camisetas... Y al día siguiente pudimos ver otro entrenamiento antes de coger el vuelo de regreso”, relata Amoedo. Su ídolo se ha elevado en ese contacto epidérmico, al contrario que tantos otros, aunque el choqueiro aclara: “Si no se hubiera portado tan bien, lo seguiría admirando como entrenador”.