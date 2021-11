Ni el hecho de jugarse la vida provocó una reacción del Barça, más allá de que volvió a sonreír con la victoria después de cuatro partidos. Una sonrisa de alivio, no de satisfacción, porque el mayor premio, la urgente prioridad, la única finalidad, era ganar para conservar la vida en la Champions. No solo eso. Es segundo, en el lugar donde debería estar, detrás del Bayern, que vapuleó al Benfica (5-2) con el mismo correctivo que ha infligido a todos sus rivales. Con la clasificación blindada.

La atonía de Kiev fue tan preocupante como la atroz carestía de gol. Por momentos pareció un equipo que ni sufre ni padece, que abandonó pronto la intensidad mínima que exigía la cita. Necesitado de un chute de adrenalina, y de otras inyecciones, además de un nuevo entrenador, como ha gestionado la directiva llegando a un acuerdo con Xavi Hernández.

Hubo alguien que se rebeló contra esa fragilidad, alguien que no quiere estropear ni que le estropeen el futuro esplendoroso que se le presenta. Alguien capaz de decidir por sí mismo, alguien que tiene gol y se atreve a cargar con todo el peso, aunque a los 19 años debería ser solo un acompañante.

El Barça no iba a cambiar en dos días ni las deficiencias estructurales se solucionarían con un simple movimiento de piezas. Los defectos son más profundos, que requieren de una larga reparación en el campo de entrenamiento. Y, como en el pasado más reciente, al equipo le rescató el 10. Eso no ha cambiado. Fue Ansu Fati, quien viste el dorsal de Lionel Messi, el salvador del Barça, evitándole otra sonrojante noche, el calificativo que habría merecido el empate de no ser por el furioso tiro del heredero empalmando una bola desde el punto de penalti.