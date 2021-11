Los túneles del frente marítimo distinguen a La 21, la Media Maratón de Vigo, desde que la gestiona Diesemm. Los corredores podrán sentir este domingo que acceden a ellos en 2019 y salen en 2021, con la edición de 2020 suspendida, o al revés: que se internan en la tierra para regresar a la normalidad, aunque todavía relativa. Suspira de alivio David Suárez, CEO de la empresa organizadora. Han padecido 18 meses de paralización y previsiones rotas, sin ayudas que hayan mitigado el impacto de la pandemia. “Mi lucha es que esto es turismo deportivo; el más rentable para un destino”, proclama.

Diesemm ya se desperezó en octubre con el Desafío Boot Camp, la carrera de obstáculos que se celebra en Samil. Con la Media Maratón de Vigo incrementa su vigor, aunque todavía condicionado por la cautela. Se han ocupado las 1.200 plazas disponibles. “Hemos parado ahí. Aunque ahora mismo todo está muy relajado, así estamos más tranquilos”, explica. Se mantienen medidas significativas sobre el proceso en curso. Los atletas saldrán y llegarán con la mascarilla puesta. Se la podrán bajar, como cuando entrenan, en aquellos momentos de la carrera en que no estén rodeados por competidores.

La prueba presenta diferentes modalidades: la estándar, de 21 kilómetros en individual, pero también con la posibilidad de afrontarla en relevos de 2 y 4 personas. Son 850 aproxidamente los que recorrerán esta distancia. Otros 350 han optado por la alternativa de 10 kilómetros, que compartirá recorrido desde la Praia dos Olmos –el grupo principal saldrá desde O Vao–. Después, en paralelo al mar hasta el final los túneles, regreso y una vuelta por Monteros Ríos para acabar en el Náutico. La 21 sale a las 9.00 y la 10K, a las 10.00, así que la segunda solo debería coincidir con los rezagados de la primera.

Esa 10K tiene un componente emotivo especial. Lleva el nombre de Alejandro Gómez. Suárez consultó con la viuda del Galgo de Zamáns, Paula Hernández, que concedió su beneplácito con agrado y le confirmó que era su distancia favorita además del cross. “No creo que debiéramos ser los que teníamos que abanderar esto pero como nadie lo hacía, estamos encantados. A Alejandro no le gustaba el protagonismo pero le vamos a dar el nombre a la carrera para que quede al menos en el recuerdo”.

Los miembros de Diesemm ya bullen con los preparativos. “Estamos hablando de medallas, camisetas, la entrega de dorsales en Vialia.... Es una tensión que nos hacía falta a todos en general y a las organizaciones en particular. Teníamos muchas ganas. Lo hemos pasado fatal. Han sido 19 meses. Se dice pronto. El apoyo ha brillado por su ausencia”, lamenta.

Suárez reivindica el peso de los eventos deportivos en Vigo. “Esta carrera viene muy bien para la economía de la ciudad. Casi 400 corredores son de fuera de la provincia de Pontevedra. Se desplazan con sus familias, van a los hoteles, a comer... Instamos a instituciones y empresas a que apoyen esto”.

La 21 implica a 185 trabajadores, con más de 40 contratos directos y más de 20 proveedores. “Alguna gente se queja: ‘Nos cortan la calle dos horas, ¡qué fastidio!’. No, ¡qué alegría!. Pedimos mimos. Somos la industria del deporte. No aportamos tanto como los canteros o el sector de la pesca al PIB de la ciudad, pero que le pregunten a los proveedores que en estos meses no han tenido noticias nuestras”. Ahora, al menos, divisan la luz al final del túnel.