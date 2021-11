Alexander Zverev puso fin a la aventura de Carlos Alcaraz en Viena. El alemán, segundo favorito, se impuso por 6-3 y 6-3 al español, que buscaba su primera final en un torneo un ATP 500.

Era el segundo duelo entre los firmes representantes de las dos últimas generaciones del tenis (Zverev 24 años, Alcaraz 18), ambos con triunfos del alemán.

Se impuso Zverev (n.4 ATP) en un partido serio, avalado con su notable saque y excelente volea, ante un Alcaraz que no pudo encontrar su ritmo. No baló el español la guardia, lo intentó, pero poco pudo hacer ante el servicio rival. La prueba es que el alemán no lo cedió durante todo el choque y el español sólo dispuso de una ocasión para romperlo justo en el último juego. Zverev, en cambio, se hizo en tres ocasiones (dos en el primer set) con el saque de Alcaraz, lo que le llevó a alzarse con el partido. El español se queda en las semifinales de un torneo en el que se estrenaba, y donde volvió a mostrar una gran evolución.