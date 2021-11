“El físico de Justin Fashanu es un talón en blanco”

El complicado y colérico Brian Clough justificó con esta frase el millón de libras que el Nottingham Forest – que venía de ganar dos Copas de Europa consecutivas– pagó en 1981 por el espigado futbolista que tanto había llamado la atención en las poco más de dos temporadas que llevaba en el Norwich.

Solo tenía veinte años, era habitual de la selección inglesa sub’21 (cinco goles en once partidos) y resultaba difícil adivinar su techo. Fuerte, rápido, piernas largas, habilidoso, decidido.... Le sobraban condiciones para triunfar en el fútbol.

El atacante londinense, una de las grandes esperanzas inglesas a comienzos de los ochenta, vivió un verdadero drama después de que confesase públicamente su homosexualidad

Era un tipo duro, algo que había aprendido en su difícil niñez y que seguramente le ayudó en los primeros años en los campos. Hijo de un abogado nigeriano y de una enfermera de la Guayana holandesa, la separación de sus padres fue un verdadero drama para él y para su hermano John –que también sería futbolista profesional–-.

Tenía seis años cuando después de pasar por un hogar de acogida los hermanos Fashanu fueron adoptados por los Jackson, una familia de clase media que vivía en Norfolk. Allí encontró el cariño y la estabilidad necesaria para centrarse en su pasión por el deporte. Primero en el boxeo –donde encontró muchos entrenadores que le aseguraban un futuro esplendoroso sobre el ring– y posteriormente en el fútbol, donde pareció encontrar el medio donde ganarse la vida.

Sin embargo, la llegada al Nottingham Forest, lo que debería ser el definitivo impulso a su carrera, se transformó en un infierno para Fashanu. La culpa la tuvo la difícil relación que mantuvo con Brian Clough, el “Mourinho” de aquel tiempo, un entrenador con un carácter complejo, de personalidad muy marcada, deslenguado, colérico y aficionado a pasar horas en los pubs. Uno de los grandes de los banquillos británicos, pero también uno de los personajes más insoportables y difíciles de manejar que ha conocido este deporte. Nunca se entendieron. Había una razón que lo explicaba todo, aunque sus protagonistas tardaron mucho en admitir dónde estaba el origen de aquel conflicto.

Justin Fashanu era homosexual. Al técnico no tardaron en llegarle rumores sobre su futbolista que a su manera intentó confirmar. Le hablaban de sus salidas nocturnas, de sus visitas a determinados clubes. Clough llegó a contratar un detective para que siguiese todos sus movimientos. Fashanu comenzó jugando, pero poco a poco su concurso en el equipo pasó a ser testimonial. En la autobiografía que escribió unos años más tarde Clough reconoció las diferencias con el futbolista y una conversación que mantuvo con él que le retrata como persona:

“¿A dónde vas si quieres una rebanada de pan? le pregunté. Al panadero, supongo. ¿A dónde vas si quieres una pata de cordero? Al carnicero. Entonces ¿por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones?”

El delantero acabó arrinconado por su técnico, incapaz de aceptar no a Fashanu sino a su estilo de vida. El delantero era la prueba de que hay barreras que el fútbol no es capaz de derribar. El jugador mantenía la discreción, pero los rumores y comentarios sobre su vida comenzaron a extenderse por todo el mundo del fútbol. La carrera de Fashanu se frenó en seco, de manera ya irrecuperable. Clough le envió cedido al Southampton y unos meses después recaló en el Notts County que pagó por él solo 150.000 libras. En poco más de un año su precio se había devaluado de forma escandalosa, un 90%. Su caso resultaba asombroso, nadie hablaba de su homosexualidad pero era evidente que esa circunstancia estaba detrás de su caída en picado en el mercado futbolístico. Resulta casi imposible encontrar un caso similar en el que un jugador, en apenas unos meses, pierda casi todo su valor.

Repuntó ligeramente su trayectoria antes de recalar en el Brighton & Hove Albion en 1985 donde una grave lesión de rodilla pareció poner el punto y final a todo. Se marchó a Estados Unidos a ser intervenido y cuando se recuperó deambuló durante años por aquel país y por Canadá. La opinión pública británica parecía haberse olvidado por completo de él. Pero en 1990 regresó de nuevo a todas las portadas. Acababa de ser contratado por el Manchester City en un desesperado intento por recuperar el tiempo perdido cuando concedió una entrevista a The Sun en la que confesó su homosexualidad y entre otras cosas dijo que había mantenido una relación con un parlamentario conservador al que había conocido en un pub. Le llovieron los palos y se dijeron auténticas barbaridades sobre él. El fútbol sacó su lado más salvaje e intolerante en las semanas posteriores a la publicación de la entrevista. Los futbolistas le censuraron en público, los aficionados crearon cánticos para insultarle –el “hooliganismo” vivía sus tiempos de esplendor y para los bárbaros y sus canciones era un tema demasiado jugoso como para desaprovecharlo– y los clubes le dieron la espalda de forma cobarde. El primer futbolista de élite que admitía su homosexualidad pasó a ser un apestado. Volvió a meterse en una sucesión interminable de cambios de equipo. Nadie le hacía un contrato con un mínimo de garantías. Es cierto que después de la lesión de rodilla no había vuelto a alcanzar su mejor nivel de juego, pero aquel viaje a los infiernos tenía más razones de ser.

Se convirtió en un protagonista ideal para los tabloides británicos mientras intentaba desarrollar una carrera como entrenador siempre en lugares remotos y clubes menores. Incluso su hermano se sumó al despropósito concediendo entrevistas en las que levantaba rumores de toda clase sobre los hombres conocidos con los que Justin había mantenido alguna relación. Rara era la semana que The Sun no alimentaba aquel filón sensacionalista. Escocia, Suecia y Estados Unidos fueron las siguientes estaciones de su viaje, países en los que intentó poner tierra de por medio. El 25 de marzo de 1998, en Estados Unidos, un joven de 17 años declaró a la policía que había sido atacado sexualmente por Fashanu en una noche de farra. Más material para quienes disfrutan revolviendo la basura. Fashanu fue interrogado, pero no detenido, aunque eso no evitó que continuase su lapidación pública. Solo él sabía el drama que llevaba años viviendo y que el mundo descubrió la mañana del 3 de mayo de 1998. Ese día fue fue encontrado ahorcado en un garaje abandonado de Londres. Junto a su cuerpo había una nota que decía “me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”. El fútbol le enterró con tristeza, pero sin hacer demasiada autocrítica. Pocos pidieron perdón o se arrepintieron públicamente del daño que habían hecho a quien en 1980 era una de las grandes esperanzas del fútbol inglés. Esta semana la gente habla de Josh Cavallo y de su valentía y se le atribuye una etiqueta que no le pertenece. Olvidan que ese camino lo recorrió, en peores condiciones y completamente solo, Justin Fashanu cuando él ni tan siquiera había nacido.