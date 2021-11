Un tanto de Sanabria en el minuto 51 marcó la diferencia en el igualado duelo jugado ayer por el Estradense y el Rápido de Bouzas. Ambos equipos apostaron por propuestas diferentes. Los rojillos quisieron el balón, lo que hizo que el choque se jugase en su mayor parte en campo visitante. Los de David de Dios por su parte se encontraron cómodos en su papel de dominados, con pocas fisuras defensivas y aguardando su oportunidad a la contra. Esta terminó llegando con un grave error de Mella en la salida de balón que un activo Sanabria no desaprovechó. Este resultado coloca al Rápido en la tercera posición y relega al Estradense a la decimocuarta posición.

Los de Alberto Mariano merecieron mejor suerte en un partido que afrontaban como una reválida tras el 5-0 encajado contra el Silva. Los rojillos pusieron corazón y muchas dosis de calidad y asociación, pero una vez más terminaron muriendo en la orilla. En su bagaje quedan innumerables centros laterales al área, siempre bien respondidos por los centrales visitantes, y un puñado de disparos desde la frontal que en su mayoría no encontraron portería.

El Rápido por su parte hizo de su paciencia su gran virtud. Los visitantes no se pusieron nerviosos en los mejores momentos del equipo de Alberto Mariano y apostaron por una presión en la medular que terminó dando sus frutos. La única pega que se le puede poner a los de David de Dios fue el haber dejado el partido vivo hasta el final, desaprovechando varias contras claras para colocar el 0-2 con el Estradense volcado.

La primera parte terminó sin goles y eso que el Estradense puso todo de su parte para que no fuese así. Los rojillos imprimieron un ritmo de juego alto desde el inicio y generaron superioridades en banda, especialmente por la de un incansable Javicho. Por su lado se inició una jugada que acabó con un disparo desde la frontal que acabó Brais Calvo con un disparo fuera. La más clara sin embargo fue para Edu, quien tras revolverse y librarse de la marca de Aram disparó muy alto. El Rápido por su parte también tuvo las suyas a la contra. En las dos más claras Sanabria se terminó encontrando con una buena respuesta por parte del meta Coke.

La segunda parte comenzó como acabó como la primera, con un disparo de Brais Calvo fuera tras una buena jugada colectiva. Con el Estradense metido en campo contrario llegó la acción clave. Una pérdida de Mella en la medular originó una contra con superioridad para el Rápido. El pase en profundidad para Sanabria acabó en la red después de regatear a Coke.

Ese tanto no sentó bien a un Estradense falto de confianza. Llegaron muy pronto las prisas y las precipitaciones. Los rojillos probaron a Álex Vila pero se toparon con buenas respuestas, especialmente con una meritoria parada tras un remate de cabeza de Edu. En el tramo final y con el Estradense totalmente volcado, los visitantes tuvieron varias contras claras que no superieron aprovechar.

Ficha Técnica

ESTRADENSE: Coke, Ángel, Carabán, Martín Sánchez, Javicho, Brais Vidal, Mella (Migui, min. 62), Brais Calvo, Piñeiro (Borja Míguez, min. 62), Juanín (Vicente, min. 62) y Edu (Dieguito, min. 72).

RÁPIDO DE BOUZAS: Álex Vila, Aram, Iago, Jesús, Álex (Javi Otero, min. 62), Pablo Lede, Cellerino (Adrián, min. 81), Pablo Salgueiro, Diego, Noel (Adrián Presas, min. 62) y Sanabria (Millán, min. 61).

GOL: 0-1, min. 51: Sanabria.

ÁRBITRO: Méndez Castro. Amonestó por los locales a Mella, Brais Vidal y Borja y por los visitantes a Javi Otero, Pablo y Millán.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio Municipal de A Estrada ante unos 450 espectadores.