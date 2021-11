Al Celta Zorka Recalvi se le escapó la quinta victoria consecutiva de la temporada en la prórroga del partido que ayer les enfrentó al Lima Horta en Barcelona. Se pudo evitar ese tiempo extra, pues a dos décimas para el final del partido, Mulligan dispuso de dos tiros libres para darle la victoria a las célticas, pero falló el primero, anotando el segundo para forzar el tiempo añadido.

No empezó bien el equipo entrenado por Cristina Cantero. El equipo no estaba cómodo en defensa, y cuando eso ocurre es difícil mandar en el marcador, sobre todo cuando se acompaña de una mala racha en ataque. Las jugadoras catalanas aprovecharon la circunstancia para abrir brecha en el marcador, 11-2, lo que llevó a la entrenadora viguesa a solicitar un tiempo muerto, ya que no le estaba gustando lo que hacía su equipo.

Un minuto que sirvió para que las jugadoras se centraran. Defensivamente el equipo mejoró, cortando las líneas de pase y moviendo con más velocidad el balón en ataque. El resultado no pudo ser mejor, ya que las viguesas le dieron la vuelta al marcador, y acabaron el cuarto con cuatro puntos de ventaja sobre las catalanas.

En el segundo cuarto los dos equipos estuvieron más flojos en el juego ofensivo. Las defensas se imponían, lo que obligaba a forzar los lanzamientos desde la línea de triples, en donde el cuadro céltico se mostraba más entonado. El Celta conseguía ponerse por delante en el marcador, pero no era capaz de mantener la buena línea de juego por mucho tiempo, con lo que las catalanas conseguían mantenerse en el partido.

Tras el paso por el vestuario, el partido volvió a igualarse. Las alternativas en el marcador eran constantes, y a las viguesas le seguía faltan esa continuidad. Un triple de Ángela Coello, sobre la bocina, evitó que las célticas iniciaran el último cuarto cuatro puntos abajo.

Nada cambió en el último cuarto. A pesar de que el Lima Horta apretaba en defensa, las alternativas en el marcador continuaban, sin que nadie fuera capaz de abrir brecha en el marcador. Lo mejor del partido llegó en el último minuto, en donde las mínimas diferencias en el marcador hasta que a dos décimas para el final, Mulligan recibe una falta. Desde la línea de tiros libres, la americana falla el primero y anota el segundo, lo que permitió disfrutar de cinco minutos más de partido.

En la prórroga, el Celta Zorka Recalvi no estuvo fino, anotando solamente dos puntos ante una defensa catalana mucho más agresiva. Una agresividad que las célticos no tuvieron en defensa, con lo que la victoria se escapó.

Ficha Técnica

LIMA HORTA: Tutusaus (13), Soriano (12), Gutiérrez (10), Galve (0), Martianez (8) -cinco inicial- Rodellar (0), Verbo (12), Vallés (9), De la Torre (4), Gamarra (6) y Nogues (0).

CELTA ZORKA RECALVI: Davydova (8), Fequiere (17), Martín (2), Coello (5), Castro (3) -cinco inicial- Mulligan (6), García (12), Fontela (0) y Lamana (16).

PARCIALES: 17-21, 13-14, 20-14, 17-18 y 7-2.

ÁRBITROS: García Santos y Rodríguez Francisco. Le señalaron 15 faltas al Lima Horta y 14 al Celta Zorka Recalvi. Sin eliminadas por personales.

INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Pavelló Virolai, con un nutrido grupo de seguidores celestes.