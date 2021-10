31. Magope Seis do Nadal

Pablo Chantada, Santiago Iglesias, Xabier Reveriano (1), Andrea Pichel, Adrián Leiros (4), Pablo Orge (5), Diego Rivas, David Chao, Bruno Cela (4), Xoan Otero, Javier Mera (5), Iago López, Samuel Couto, Abraham Alonso (5), Jorge Gayo (3), Martín Rial (4).

32. Carnes do Ribeiro

Ángel Taboas, Pablo Álvarez, Juan Sotelo (1), Celso Ramón Sotelo (6), Pablo Martínez (5), Nicolás Vizcaya, Ángel Riveiro (3), Manuel Álvarez, Mateo González, David Costa (5), Nicolás Alberte (1), Mario Fernández, Jacobo Rodríguez (11), Juan González, Jacobo Soto, Manuel Cerviño.

Árbitros: Marcos Pérez y Pablo Torreiro. Excluyeron dos minutos a Javier Mera, Iago López, Samuel Couto, Abraham Alonso (2) y Jorge Gayo (3, descalificado en el minuto 51:39), por el Seis do Nadal y a los visitantes Ángel Riveiro, David Costa (2) y Jacobo Rodríguez.

Parciales: 2-2, 4-6, 7-8, 8-10, 11-12, 14-15 (descanso), 16-17, 20-19, 23-21, 26-24, 27-28, 31-32 (final).

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Primera Nacional Masculina, disputado en el Pavillón Municipal de Coia.

Apretado partido entre Seis do Nadal y Carnes do Ribeiro, que se decidió en los últimos segundos a favor de los visitantes. El conjunto vigués no pudo frenar a Celso y Jacobo y, aunque se puso por delante en la segunda mitad, sufrió con las exclusiones. A falta de 15 segundos, Celso logró el tanto del triunfo y en la última posesión no hubo opción para los vigueses.

25. OAR Coruña

Cibrán Rojo (1), Víctor Couceiro (2), Pablo Martínez (6), Juan Pereira, Martín Antonio Alfeirán (2), Joel Rabade, Diego Piñera, Juan Carlos Rodríguez (2), Miguel Ángel Simón (6), Diego Martínez, Alejandro Naya, Santiago Gómez, Ramón López, David Carracedo, Pedro Pereira (1), Francesco Aragona (5).

22. SAR Plastic Omnium

Manuel Piñeiro (10), André de Moura (3), Alexandre Cernada (1), Iago Vidal (1), Vilarchán, Diego López, Javier Rivas (1), Lucas Bouzón, Pablo Sánchez, Iván Vázquez (1), Lois Lago (3), Daniel Pereira, Manuel Pérez (1), Marco García, Alejandro Pazos (1).

Árbitros: Gabriel Folgoso y Jordán Suárez. Excluyeron dos minutos a Diego Martínez (3, descalificado en el 59:30) y Pedro Pereira, por los locales y a los visitantes Alexandre Cernadas (3, descalificado en el 48:48) y Alejandro Pazos.

Parciales: 1-2, 4-4, 7-5, 9-6, 12-8, 13-9 (descanso), 14-12, 15-14, 16-17, 19-18, 23-21, 25-22 (final).

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Primera Nacional Masculina, disputado en el Pabellón San Francisco Javier.

La SAR Plastic Omnium plantó cara hasta el final a uno de los líderes de la categoría, aunque no pudo arrancar un punto en su visita al OAR. El conjunto redondelano, que en la primera parte llegó a estar cuatro goles abajo, remontó tras el descanso llegando a ponerse por delante en el marcador. En los últimos 5 minutos, el OAR les adelantó y logró la victoria..

22. Saeplast Cañiza

Víctor Doval, Adrián Lusquiños, Serrato (4), Nicolás David (1), Marcos Carrera, Carlos Rodríguez (3), Jacobo Río (1), Saul Candal (4), Jorge Martínez, Íñigo Silva (1), Cristian Canosa (3), Pintus (4), Adrián Losón, Alejandro López (1), Salvador de Cristófaro.

27. Disclín Lalín

Villaroel, Juan Enrique Lago (4), Gil (2), Crespo (1), Martín Losón, Bruno Fernández (1), Duarte Batán (2), Miguel Porto (2), Rubén Fernández (2), Román Pedreira (4), Alexandre Dacosta (3), Javier Iglesias (2), Iago González, Pedro Toimil (3), Adrián Ferradas (1), Miguel García.

Árbitros: Fernando Iñán y José Manuel García. Excluyeron dos minutos a Nicolás David, Carlos Rodríguez, Cristian Canosa, por los locales y a los visitantes Gil, Duarte Batán, Román Pedreira, Alexandre Dacosta y Miguel García.

Parciales: 1-2, 3-5, 5-6, 5-7, 7-10, 11-13 (descanso), 15-17, 17-19, 17-20, 18-23, 20-25, 22-27 (final).

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Primera Nacional Masculina, disputado en el Pavillón Municipal de A Cañiza.

El Saeplast Cañiza cayó derrotado ayer ante el Disiclín Balonmán Lalín, en un partido que fue siempre dominado por los visitantes, aunque el conjunto local jamás se rindió y logró estar con opciones hasta el tramo final, ya que las distancias fueron mínimas hasta los últimos minutos.