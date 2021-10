A Paco Amoedo le han extirpado el riñón derecho. Acude a que le retiren los puntos.

–¿Cuántos eran? –le pregunta a la enfermera cuando esta concluye.

–Cuarenta.

–Se los damos al Celta y no desciende ya.

Amoedo, ex directivo del club celeste y leyenda de los cuadriláteros, el más laureado de todos los entrenadores gallegos, ha afrontado con semejante talante el último de sus contratiempos de salud. Desde 2018 le han operado de un tumor en el pulmón derecho, otro en el izquierdo y ahora un quiste junto al riñón que ha obligado a extraérselo totalmente.

La operación se produjo hace dos semanas y ayer el Zorro Plateado volvía a entrar por la puerta del Polideportivo Saudade, el club que fundó junto a Javier Ledo hace casi cincuenta años, hoy ubicado en la calle Ceboleira.

“No entrenaré hasta dentro de 20 días”, matiza. “De momento vengo a charlar y dirigir algo, no en plan de cambiarme yo y hacer mi tabla. Iré despacio. No tenemos más que dos riñones y a mí me jodieron uno”, bromea.

Pero ya tiene un objetivo en mente: el Campeonato Gallego juvenil y sénior, los días 4, 5,6,7 de diciembre previsiblemente en Pontevedra. “Ya estaré vigilando durante este tiempo con mis dos ayudantes toda la preparación”, anticipa.