El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que su equipo puede “aspirar a la Liga” en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Valencia que se disputará hoy en el Camp Nou.

“Sí, es verdad que poco a poco es la plantilla que queremos. Intentamos buscar jugadores que mejoren la plantilla. Siempre hay lesiones y en ese sentido tuvimos mala suerte. Si mejoramos, podemos competir para ganar el campeonato”, añadió en este sentido el técnico del conjunto azulgrana.

Preguntado por si Ansu Fati ya podría empezar de titular ante el Valencia tras encadenar minutos en los tres partidos anteriores, Koeman dijo que lo decidirá mañana. “Cada día está mejor porque ha estado mucho tiempo fuera. Esto no se puede recuperar en dos semanas”, argumentó. La gran novedad de la convocatoria que el entrenador dará tras el entrenamiento matutino probablemente será Sergio ‘Kun’ Agüero, que podría tener sus primeros minutos como jugador azulgrana.

Por otro lado, el técnico neerlandés se mostró contento por la renovación hasta 2026 de Pedro González ‘Pedri’, que será baja ante el Valencia: “Estamos contentos porque es importante tener a los mejores en casa y sobre todo a jugadores de tanto futuro.”.

Respecto a su continuidad en el banquillo azulgrana, que estuvo más en entredicho que nunca tras la derrota por 3-0 ante el Benfica en la Liga de Campeones antes de que el presidente Joan Laporta lo ratificara días después, Koeman explicó que siempre intenta “estar tranquilo, que no es fácil”.“Estoy acostumbrado a que se hable mucho de mi futuro. No os preocupéis, en un club grande siempre hay cosas con el entrenador que hay. Estoy acostumbrado, no es la primera vez. El año pasado también se hablaba sobre el entrenador. El ‘presi’ me ha defendido y me ha apoyado, ha dejado muy bien las cosas como son, a pesar de que todo entrenador tiene que ganar partidos para seguir”, concluyó.

Complicada asamblea de socios para Laporta

Este domingo tiene lugar la Asamblea de socios Compromisarios del Barcelona, que se celebrará en el Palau Blaugrana a partir de las 15.00 horas, con la votación de las cuentas negativas, la modificación estatuaria y dar luz a la financiación del ‘Espai Barça’ como algunos de los puntos clave de una Asamblea importante y que llega en un cruce de declaraciones entre la actual y la anterior Juntas del club. De primeras, como es costumbre en estas Asambleas, se dará informe de la liquidación del ejercicio económico de la pasada temporada, para dar paso a la votación para su aprobación o rechazo. Unos números rojos, con 481 millones de pérdidas. A continuación llegará otro punto caliente, el del ‘Espai Barça’, dado que la directiva presidida por Joan Laporta pedirá luz verde para la obtención de la financiación, un crédito de unos 1.500 millones de euros, para poder llevar a cabo el proyecto de remodelación del Camp Nou, nuevo Palau Blaugrana y campus del club. En esta Asamblea también se informará y se votará una posible reforma de los Estatutos del club.