El Iberconsa jugaba su primer partido de la temporada a domicilio en Valladolid. Ante el equipo vigués se presentaba un Fundación Aliados con casi su plantilla al completo dispuesto a remendar la derrota de pretemporada ante los de César Iglesias. El equipo de José Antonio de Castro tenía claro que no iba a permitir que las cosas se repitiesen y desde el salto inicial se pusieron manos a la obra. En los primeros compases del encuentro los jugadores del Iberconsa no anduvieron finos ni en el acierto ni en su accionar ofensivo, oportunidad aprovechada por la escuadra vallisoletana.

Con un parcial de 24-11 en el marcador tras los primeros diez minutos, los de Valladolid sabían que en esa ventaja podía estar la victoria. Durante los siguientes 30 minutos hicieron lo posible para no perderla. A pesar de que el Iberconsa sólo perdería el parcial del primer cuarto, el esfuerzo no consiguió dar su frutos. La consecución de un espectacular último cuarto del Iberconsa en el que el equipo vigués consiguió un parcial de 12-20 no impidió la proverbial “muerte en la orilla”.

Tras los primeros minutos, los aficionados del Iberconsa pudieron presenciar el regreso anotador de Fabián Romo. Convertía su primer triple del partido en el periodo inicial a los que le seguirían tres más, lo que se traduciría en un total de 4 de 6 triples anotados y un 66% de acierto desde la línea de 6,75 m. Con un total de 24 puntos, Romo se convertía en el máximo anotador del encuentro. Por parte del Fundación Aliados cabe destacar la actuación de Adrián Pérez, con 23 puntos y 11 rebotes.

César Iglesias reflexionaba sobre este encuentro en Valladolid. “Entramos al partido francamente mal, con un parcial de 24-11 que ya marcó lo que fue el partido. Fallamos claramente en el plan defensivo ya que habíamos planteado que no entrasen esos puntos altos, Adrián y Van Brunschot, dentro de la zona y eso nos hizo mucho daño. Además, Ruggeri anotó canastas fáciles exteriores. No ayudamos bien, no colapsamos y estuvimos muy espesos en ataque en las situaciones de dos contra uno en el lado débil, en situaciones de manout que teníamos que hacer y no hicimos. A partir del segundo cuarto tocó remar. Nos penalizaron mucho tantos fallos debajo del aro claros en bandejas y contraataque, tiros libres, pérdidas de balón y aún así creo que hicimos un gran esfuerzo defensivo en la segunda parte que hizo que nos metiésemos en partido. Llegamos a tener en su última posesión dos puntos de desventaja defendiendo y pitaron una falta antideportiva que decantó un poco el partido. Tenemos que intentar entrar con otra intensidad en los partidos de fuera de casa, ser mucho más agresivos y tener mucha más concentración. Esa relajación del comienzo tras la victoria con solvencia ante Valladolid en el partido de pretemporada nos ha pesado y no hemos empezado el partido como lo teníamos que empezar”.

El próximo compromiso del Iberconsa Amfiv será el próximo sábado en Murcia, donde se enfrentarán a los recién ascendidos UCAM Murcia buscando la primera victoria de la temporada.

Ficha Técnica

FUNDACIÓN ALIADOS : José Luis Robles (3), Jonathan Soria (2), , Adrián Pérez (23), Maximialiano Ruggeri (15), Jelmer Van Brunschot (21), –cinco inicial-, Franco Alessandrini (2), Álvaro Lahoz .

IBERCONSA AMFIV: Agustín Alejos (11), Fabián Romo (24) , Julio Vilas (13), Christian Seidel (4), Nagwa Brown, –cinco inicial-, Walter de Horta (10), María Chirinós, Uxía Chamorro.

PARCIALES: 24-11, 36-23 (descanso), 54-42 , 66-62 (final).