Los aficionados del fútbol modesto de toda España están que trinan. Y esta vez no es porque los equipos a los que siguen estén jugando mal. Directamente se quejan porque no pueden seguir sus partidos con comodidad. Las redes sociales recogen cada fin de semana decenas de quejas por el servicio de Footters, la plataforma de 'streaming' que se ha hecho esta temporada con los derechos televisivos de la Primera RFEF y la Segunda RFEF, divisiones en las que militan el Celta B, el Deportivo de la Coruña, el Coruxo o el Pontevedra, entre otros equipos gallegos.

Hasta la fecha, era frecuente encontrar las protestas de muchos aficionados por los continuos problemas. Denuncian cortes en la emisión, la mala calidad de la imagen, cierres repentinos de sesión. "503 server unavaliable" o "Access denied" son los errores más temidos por todas las personas que pagan el servicio de manera mensual o anual. Pero ayer a quien se le terminó la paciencia fue a uno de los protagonistas durante la retransmisión de su propio partido.

El Coruxo se enfrentaba ayer en Gijón al Ceares en el campo de La Cruz. Los aficionados del equipo verde, como cada fin de semana, se conectaron a Footters para seguir los progresos de su equipo, pero muchos se dieron de bruces contra un muro. Otra vez los constantes errores y cortes de emisión. Esto colmó la paciencia del propio club, que a través de sus redes sociales denunciaron con rotundidad lo que estaba pasando: "Qué bonito mientras duró, Footters. Nuestros seguidores ponen el grito en el cielo, pagan por un servicio y no están viendo el partido. El título de esta película: 'Coge el dinero y corre'".

Que bonito fue mientras duró @footters ... Nuestros seguidores con el grito en el cielo, pagan por un servicio y no están viendo el partido...@ucceares @CoruxoFCoficial

Coge el dinero y huye — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) 16 de octubre de 2021

Las quejas del club vigués no se quedaron ahí. Interpelando al perfil oficial de la plataforma para tratar de que les llegase el mensaje, el Coruxo les preguntó si "¿de verdad no os da vergüenza?" y reclamó una "demanda masiva" por parte del resto de usuarios afectados por el mal servicio. En el descanso tiraron de retranca con un meme en el que insinuaban que los directivos de la empresa que tiene los derechos de los retransmisiones mandaban saludos y "cariño desde Cancún". En la segunda parte mejoró un poco la retransmisión, pero con una "imagen de muy mala calidad". Al final terminaron más enfadados con Footters que con el propio resultado. El conjunto verde cayó por la mínima frente a los asturianos.

📹 Veñen de chegarnos imaxes da derrota do @CoruxoFCoficial en Asturias (0-1)



⚽️O @UCCeares cortou a boa xeira dos de @Gonzalo31887 cun gol de Cueto no minuto 76 pic.twitter.com/oZf4sHP6U0 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 16 de octubre de 2021

Footters, por su parte, todavía no ha respondido a las críticas del Coruxo. De vez en cuando contestan a las quejas de algún usuario. Piden disculpas o les animan a ponerse en contacto con ellos a través de su servicio de ayuda a los clientes help@footters.com. Mientras tanto, la plataforma mantiene sus tarifas iniciales. La suscripción mensual, que no tiene ningún compromiso de permanencia y puede dejar de pagarse cuando se quiera, sale por 9,99 euros. La modalidad anual tiene un precio de 69,99 euros, aunque si el usuario presenta un documento que le acredite como abonado de algún club de Primera o Segunda RFEF conseguirá un descuento de 20 euros.

Vergonzoso @footters y @rfef por confiar en un partner que ya ha demostrado sobradamente su incapacidad para ofrecer servicio. Decenas de miles de personas hemos pagado por algo que no podemos disfrutar. — Juan L. R. Cudeiro (@jlcudeiro) 5 de septiembre de 2021

A pesar del mal servicio denunciado jornada tras jornada, Footters asegura que no se realizarán devoluciones del pago realizado en caso de "fallos leves o insatisfacción por el servicio". Aluden a que los suscriptores del plan mensual "tienen en su mano cancelar cuando quieran para no seguir pagando al siguiente mes", pero los suscriptores de temporada "no pueden acceder a la devolución por insatisfacción". "En caso de fallos graves y caídas que afecten de manera global al servicio ofrecido de forma recurrente procederemos a tramitar su devolución y cancelación del servicio a través de un formulario", concluyen.