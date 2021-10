Rusia ha puesto una pica en Samil. Le ha costado, porque a nivel sénior, su presencia en el ITF Ciudad de Vigo este siglo no pasó de un par de finales de dobles perdidas. Pero en júniors, por vez primera en Vigo, una joven promesa arrasó.

Final femenina. Mirra Andreeva (Krasnoyarsk, Rusia, 2007), segunda cabeza de serie, se ganó al público vigués y conquistó el Vigo Tennis Open en una mañana que acabó con lluvia -perjudicó menos a la final femenina- pero que ofreció un tenis de alto nivel.

La siberiana, campeona del mundo en agosto pasado con Rusia (Mundial sub-14 por equipos), conquista su tercer título júnior en los últimos doce meses, segundo del año, al vencer por 6-2 y 6-3 a su compatriota Anastasiia Gureva (Samara, 2005), tercera favorita, en 70 minutos de juego.

No hubo color. “Mirruska”, de 1,60 de estatura, cometió pocos errores y fue gigante en su juego; cuando Gureva (1,88) la apretaba, se defendió con bolas altas que incomodaron a su adversaria y tanto de revés como de derecha se encontró con golpes ganadores. Su rival se puso por delante con su saque (0-1), pero enseguida volteó la situación. Gureva cedió su siguiente servicio con demasiados errores no forzados y Andreeva no perdonó: en nada estaba 5-1. Y eso que con 2-1 y saque, su oponente tuvo un 15-30. Pero volvió a mandar hasta tres golpes fuera. No, no estaba en el partido y su joven rival celebraba cada punto.

En el segundo set, nada que hacer. Los dos primeros juegos reflejaron la final: de un gran golpe de derecha (15-0) a a una doble falta, un remate fuera y una fantástica llegada de “Mirruska” a una dejada para descolocar a Anastasiia. Igualó (40-40) y la rusa asiática se puso con ventaja para romper el saque por doble falta de la de Samara. Con su saque y 40-0, la campeona del mundo sub-14 regaló la igualada pero Gureva no estaba para más. Aguantó hasta el 3-2 y Andreeva no le permitió más.

Conocer al ganador del Vigo Tennis Open su18 en la categoría masculina tendrá que esperar al menos hasta mañana domingo tras suspenderse el partido este sábado como consecuencia de la lluvia que impidió seguir juando a los finalistas Martín Landaluce y Philip Seluckic, a pesar de los esfuerzos de la organización por secar la pista en varias ocasiones.

El juego se retomará a partir de las 11.00 de la mañana y el español deberá echar toda la carne en el asador para remontar el partido ya que se suspendió con un set a favor del australiano (6-1). Una jornada más, y a pesar de las condiciones meteorológicas, cabe destacar la presencia de público en las pistas del complejo municipal de Samil apoyando y animando a los jugadores juniors que se disputan la final.