Le toca madrugar al Coruxo este fin de semana, que viajó ayer a Gijón para medirse esta tarde a un Ceares que cierra la clasificación del grupo, con una victoria y un empate en las seis jornadas disputadas. Un partido que le tiene que servir a los jugadores entrenados por Gonza para consolidar el buen trabajo realizado en las últimas jornadas, que les ha permitido sumar siete de los nueve puntos disputados. Una circunstancia que, al mismo tiempo, le ha servido para subir puestos en la clasificación, y a pesar de estar ahora en décima posición, la tercera plaza está a tan solo tres puntos.

El trabajo de la semana del equipo vigués ha sido intenso. Fue un trabajo específico y concreto, ya que los vigueses van a tener que jugar con las reducidas dimensiones del campo de La Cruz, escenario al que los asturianos se quieren aferrar para conseguir la tan ansiada permanencia tras el ascenso de categoría logrado en junio.

Para hacernos una idea de lo que se va a encontrar el Coruxo en el barrio gijonés de Ceares, es un terreno de juego cinco metros más corto que el campo de O Vao y tres metros más estrecho. Una circunstancia que, evidentemente condiciona mucho el desarrollo de un partido de fútbol, de ahí que el equipo haya entrenado durante toda la semana con esa reducción para aclimatarse al juego.

Los jugadores son conscientes de la importancia de sumar una nueva victoria tras los triunfos ante el Arosa y Langreo. No obstante, también tienen claro que el Ceares es un equipo en crecimiento y que en los últimos partidos el juego desarrollado no se acompaña de resultados. Gonza no tendrá muchas variaciones con respecto al equipo que la semana pasada doblegó al Langreo en el Campo de Pardellas. Álex Ares está en el último tramo de recuperación, y en breve volverá a la dinámica del equipo para coger la forma física adecuada para aguantar un partido.

Gonza, entrenador del cuadro verde, indicaba tras el entrenamiento que “la verdad es que lo fuerte de este equipo es su campo, en donde se encuentra muy cómodo. El año pasado, parte del ascenso fue por lo que hicieron en casa. Tendremos que adaptarnos y darnos cuenta de que va a ser un partido que nos va a permitir pocos errores en campo propio. Hay que saberlo, ser conocedores de esa situación, e intentar hacerles daño, generar ocasiones, y poder sacar el partido adelante”.