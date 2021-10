“El árbitro me dice que la toco y tengo intención de jugarla, que debería apartarme y dejarla, que es la regla. Un defensa no puede apartarse nunca ahí. Espero que cambien la regla”, argumentaba un incrédulo Eric García tras la derrota de España en la final de la Liga de las Naciones. La UEFA atenderá a su petición. La norma cambiará y Kilian Mbappé estará en fuera de juego, pero el título ya no se moverá de Francia.

La argumentación futbolera de Eric chocaba con fría ejecución de la norma por parte del colegiado, el inglés Anthony Taylor. “El que ha jugado a fútbol sabe que es fuera de juego. Eric no tiene intención de jugar el balón. Es algo que deben cambiar”, insistía Mikel Oyarzabal. Y la UEFA, a su manera, da la razón a los futbolistas españoles.

“Taylor tomó una decisión acertada basada en la norma existente y su interpretación oficial”, justificó ayer Roberto Rosetti, director de Arbitraje de la UEFA. “El jugador [Eric] intervino deliberadamente para jugar el balón y el oponente [Mbappé] no interfirió en el juego”, desgranó el exárbitro, dando por zanjada esa parte de la polémica. Pero queda otra, la nuclear: aun dando por hecho que Taylor aplicó bien la norma, ¿tiene sentido esa norma? Su respuesta es que no.

“Este caso muestra que la interpretación actual de la norma parece estar en conflicto con el espíritu de la misma norma, que es evitar que cualquier jugador se aproveche de su posición de fuera de juego”, reconoció Rosetti. Eric tenía motivos para sentirse frustrado por el 1-2 tras haber secado a Mbappé durante 80 minutos.

El 27 de octubre, en la próxima reunión de la International Board, se abordarán otros temas, como el de las manos (un debate inacabable), la posición de los porteros en los penaltis, el número de sustituciones, la implantación de un VAR light para competiciones con menos presupuesto... Y también la norma del fuera de juego.