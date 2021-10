Ganomagoga IES Coruxo 3

Jorge ,Parra, Bruno, Camilo, Rodri (5 inicial) Iago, Kike, Berto, Cristian, Joel, Cerve,

Santiago 4

Brais, Sergio, David, Daniel, Pablo(5 inicial) David, Adrián, Pedro, Diego, Javier, Toni, Alan

Goles: 1-0 Berto minuto 11; 1-1 Pedro minuto 15; 1-2 David minuto 19; 2-2 Bruno minuto 31; 2-3 Alan minuto 35; 2-4 David minuto 39; 3-4 Rodri minuto 39.

Partido de la quinta jornada de Liga Nacional de fútbol sala en la categoría de Segunda B celebrado en el pabellón de As Roteas-Coruxo, con un gran ambiente en las gradas para recibir al líder de la competición, el Santiago Futsal ex equipo de Primera División y uno de los históricos de este deporte. El Ganomagoga IES Coruxo salió desde el primer minuto a por el partido, dominando la posesión del balón. El equipo visitante se defendió con acierto hasta el minuto 11, cuando un error bien aprovechado por Berto supuso el 1-0. A falta de 5 minutos para acabar la primera parte Pedro consiguió la igualada. Empieza la segunda parte y en unerror en la marca David marca el 1-. El Ganomagoga fue a por el partido pero no pudo puntuar.