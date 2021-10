La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizan el congreso internacional “O Camiño do fútbol” que tendrá lugar en Santiago de Compostela los días 12 y 13 de noviembre.

Así será la plantilla de este evento de gran repercusión e importancia en el mundo deportivo que se desarrollará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia y que contará con la presencia de entrenadores de primer nivel y de profesionales del fútbol de máximo prestigio nacional e internacional, los cuales abordarán el camino del fútbol profesional desde diferentes perspectivas: entrenadores, árbitros, analistas, preparadores de porteros, seleccionadores, directores deportivos, preparadores físicos, psicólogos deportivos…

El congreso se abrirá el viernes día 12 con un primer bloque de ponencias que comenzará a las 16.00 horas con una mesa de entrenadores en la que varios técnicos de primer nivel nacional expondrán su perspectiva del fútbol profesional. Tras ellos, Jorge Vilda, el seleccionador Nacional Absoluto de Fútbol Femenino desde 2015, explicará cómo se prepara un partido internacional. No en vano, Vilda fue incluido en 2018 entre los diez nominados al premio The Best FIFA al mejor profesional de entrenamiento de fútbol femenino.

A las 19.00 horas el actual coordinador del fútbol base del FC Barcelona, Albert Capellas, hablará sobre cómo entrenar y jugar en el juego de posición, tras sus experiencias como segundo entrenador de Albert ‘Chapi’ Ferrer en el Vitesse Arnhem, de Thomas Frank en el Brondy IF, o de Peter Bosz, el míster que lo llevó al Maccabi Tel Aviv FC primero y al Borussia Dortmund después. Después de probar en 2019 la Superliga China como ayudante de Jordi Cruyff y convertirse en el seleccionador de la selección de fútbol sub 21 de Dinamarca, Capellas acaba de regresar al Barça donde había trabajado desde 1999 hasta 2000 en tareas de coordinación juvenil.

Intervendrá el cuerpo técnico del Real Betis Balompié, con Manuel Pellegrini a la cabeza

Esta primera jornada de “O Camiño do fútbol” finalizará con una mesa redonda en la que participarán el cuerpo técnico del Real Betis Balompié, encabezado por su entrenador, Manuel Pellegrini, que estará acompañado por Fernando Fernández, José Cabello y por el gallego Félix Cao, el técnico auxiliar y los preparadores físicos del club andaluz respectivamente. Entre los cuatro expondrán su rutina de trabajo y la coordinación entre la parcela técnica y los preparadores físicos.

Además de los buenos resultados que está consiguiendo actualmente el Betis, entre los logros logrados por el entrenador chileno Manuel Pellegrini destacan, por un lado, haber clasificado al Málaga por primera vez para la disputa de la Liga de Campeones de la UEFA donde llegó a alcanzar los cuartos de final en 2013 y, por otro, ser el único entrenador no europeo en ganar la Premier League en 2014 con el Manchester City.

Por su parte, Fernando Fernández se formó en la cantera del Real Madrid y estuvo cedido en el Real Valladolid. En el año 2002 ficha por el Real Betis. Con la camiseta verdiblanca disputaría 192 partidos en seis temporadas, siendo parte muy importante del equipo campeón de la Copa del Rey de 2005. Ya como entrenador dirigió al CD El Palo de su tierra y al DVTK húngaro.

José Cabello comenzó su carrera profesional en el CD Logroñés para pasar al CD Onda. De allí se incorporaría a la cantera del Villarreal y posteriormente al primer equipo amarillo. Desde entonces ha dirigido la parcela física con Manuel Pellegrini en todos sus destinos.

El orensano Félix Fernández Cao fue readaptador en el Pontevedra y en el RC Celta, antes de ser preparador físico en el Wuhan Zall FC chino. Se unió al equipo de trabajo del entrenador chileno en el Hebei Fortune y continuó su vinculación en Londres.

Javi García abrirá la jornada del segundo día

El sábado 13, uno de los entrenadores de porteros más prestigiosos del panorama internacional, Javi García, abrirá a las 9.00 horas el segundo bloque de ponencias con una disertación sobre la dinámica del entrenamiento del portero en un cuerpo técnico profesional.

Javi García es un especialista en el estudio de los golpeos y las virtudes de los rivales. En la actualidad forma parte del cuerpo técnico del Villarreal CF de la mano de Unai Emery. Con anterioridad desempeñó su carrera en el Sevilla FC, PSG y Arsenal.

A continuación, se subirá al escenario del Palacio de Congresos compostelano el experto en alto rendimiento Xesco Espar para explicar los hábitos de los jugadores extraordinarios. Tras más de 30 años como jugador, entrenador de jugadores, preparador físico del primer equipo y primer entrenador del equipo profesional de balonmano do FC Barcelona (donde consiguió 4 copas de Europa y cuatro Ligas Asobal), actualmente es experto y líder de pensamiento en liderazgo, trabajo en equipo, motivación y maestría profesional, ayudando a entender la excelencia, superar los límites, mantener la ambición y el rendimiento en lo más alto y trabajar en equipo para conseguir los objetivos marcados.

A mediodía se celebrará una nueva mesa redonda, en esta ocasión dedicada al arbitraje. En ella intervendrán Bernardino González, vicepresidente del Comité de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol y exárbitro internacional FIFA de fútbol de Primera División de España; Alejandro Muñiz, el único árbitro gallego en Primera División; Ignacio Iglesias Villanueva, el colegiado gallego por antonomasia en la última década y en la actualidad uno de los árbitros específicos de VAR de Primera División; y la orensana Zulema González, árbitra de fútbol de la Primera División Femenina de España, que recibió en 2019 la escarapela FIFA, símbolo de su permanencia en la categoría internacional.

El entrenador Aitor Karanka finalizará esta sesión matutina con una ponencia sobre su trabajo como observador técnico de la UEFA, analizando técnica y tácticamente los encuentros de la Liga de Campeones. El que fuera jugador blanco durante cinco temporadas y posteriormente segundo entrenador de José Mourinho, además de exentrenador del Middlesbrough FC, Nottingham Forest y Birmingham City, es uno de los nueve observadores técnicos de la UEFA, muchos de ellos, grandes exjugadores que han brillado al más alto nivel en la máxima competición europea.

La jornada vespertina dará comienzo con la intervención del Francis Sánchez, analista técnico de rivales de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Francis es entrenador UEFA A y ha desempeñado su rol como analista de rivales desde hace varios años. En 2015 entró a formar parte del cuerpo técnico del Club Atlético de Madrid para Cholo Simeone. Es el responsable de realizar el seguimiento de los rivales a través de videoinformes y aportar valor a la estrategia operativa del equipo. También desarrolla análisis de ataque del equipo rival y ABP para el videoinforme de porteros.

A continuación, el técnico naronés José Antonio Prieto “Cata”, actual secretario técnico del CA Osasuna, analizará la gestión de una dirección deportiva adaptada al modelo de club y al modelo de juego. En su carrera deportiva, “Cata” ha entrenado a clubes como el Galicia Mugardos, Racing Villalbés, Mesón do Bento o Narón Balompé. En 2014 llegó al Real Valladolid para ser el responsable de las categorías inferiores de la mano de Braulio Vázquez. Tres años más tarde, Cata desembarcó en Pamplona, también de la mano de Braulio, para convertirse en el secretario técnico del club rojillo.

El modelo del fútbol belga y Diego Martínez, el broche de oro del congreso

El modelo del fútbol belga será analizado por Kris van der Haegen, director técnico de la Federación Belga de Fútbol. Kris es instructor de UEFA Pro en España, Bélgica, Italia, Francia, así como analista de la selección Belga de Fútbol. Su ponencia versará sobre uno de los modelos europeos más exitosos en la actualidad, ya que han conseguido ser la selección número 1 en el ranking FIFA por primera vez en 2015 y han creado talentos tales como Eden Hazard o el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois.

El entrenador belga es uno de los principales responsables de la renovación del fútbol europeo y tratará en profundidad aspectos como el modelo de juego y de desarrollo de la Federación Belga, la formación deportiva de los jóvenes a medida y el desarrollo del jugador individual.

El vigués Diego Martínez, entrenador UEFA Pro, pondrá el broche de oro a este congreso internacional “O Camiño do fútbol” con la ponencia que lleva por título “Ser/sentir EQUIPO”, en la que transmitirá su manera de ver y entender el fútbol.

Diego picó piedra durante 21 años, entrenando en todas las categorías desde Tercera División hasta llegar al Granada CF, conjunto al que cogió en el 2018 en Segunda y al que, en dos años, cambió por completo: ascenso, la mejor clasificación histórica con récord de puntos, semifinalista de la Copa del Rey y octavofinalista de la Europa League en su debut continental.

Entradas ya a la venta en las modalidades presencial y online

Las entradas para poder participar en el evento deportivo ya pueden adquirirse a través de la página web ocaminodofutbol.com al precio de 120 euros.

Cabe destacar que este congreso internacional se podrá seguir en dos modalidades: una presencial, con aforo limitado debido a las restricciones COVID, y otra online vía streaming.