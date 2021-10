Álvaro Prieto y Bea Fernández conquistan Cabo Udra

El Cross de Cabo Udra (en Beluso, Bueu) regresó ayer, un retorno que por sí solo ya supone todo un triunfo en un momento que toca avanzar hasta la “nueva normalidad”. El año pasado no se pudo celebrar por culpa de la pandemia y en esta ocasión los organizadores decidieron posponer su fecha –habitualmente es en junio– para afrontarlo con las mejores condiciones sanitarias posibles. Una apuesta que obtuvo recompensa, con más de 700 participantes entre todas las categorías y con una meteorología idónea. Con nueva normalidad o no, lo que no cambia es rey de esta prueba: el corredor cangués Álvaro Prieto, del Miler Running Club. El atleta suma tres participaciones consecutivas y en las tres se ha coronado en Udra. Ayer además lo hizo batiendo el récord de la carrera, con un tiempo por debajo de los 38 minutos. La ganadora absoluta en la categoría femenina fue la también canguesa Beatriz Fernández, del Corredoiras Bueu, que gana por primera vez en esta cita.