La primera jornada de la temporada 21-22 se antojaba complicada para el Iberconsa Amfiv. Ante ellos se plantaba el Cd Ilunion, un equipo que siempre está entre los favoritos a ganarlo todo y que el año pasado terminaba sin conseguir ningún título para su vitrina. La intención de los madrileños de cara al nuevo curso es ir a por todas sin tomar prisioneros y eso fue lo que demostraron en un Pabellón Pablo Beiro, que comienza a recuperar a los aficionados y que, con las noticias que nos llegan, va a poder acoger a muchos más seguidores en las próximas jornadas.

El técnico César Iglesias alertaba en la previa del peligro que suponían los dos francotiradores británicos del Ilunion, Gregg Warburton y Terry Bywater. Y no le faltaba razón. El Ilunion presenta una plantilla larga que cuenta con jugadores grandes y de enorme envergadura. Eso plantea problemas para un equipo más bajo como el Iberconsa pero durante los primeros veinte minutos de encuentro, los de César Iglesias consiguieron mantener cerca al equipo madrileño que contaba con un Gregg Warburton en estado de gracia acompañado por el australiano Bill Latham, que se iba a convertir en el segundo anotador del encuentro. Y eso que en los primeros compases del partido, los tiradores del Ilunion tuvieron sus picos y valles con momentos de gran acierto seguido de otros más flojos. Fueron éstos últimos los que aprovechó el Iberconsa Amfiv para mantener cerca del marcador al rival. A pesar de todo, los de Vigo no acababan de encontrarse cómodos en el tiro. Jugadores como Fabián Romo o Christian Seidel, que aportaron puntos en los partidos de pretemporada, no acababan de sentirse cómodos en pista.

Cierto es que la defensa del Ilunion fue muy consistente y Romo, máximo anotador de la pasada temporada, estuvo marcado durante todo el encuentro. Cabe destacar el marcaje entre Dani Stix y Romo cuando ambos coincidieron en pista que protagonizó uno de los momentos defensivos del partido.

Durante el tercer cuarto se produjo la tormenta perfecta para un Ilunion que se aferró al liderazgo en pista de Gregg Warburton y que consiguió abrir una brecha en el marcador que acabaría siendo insalvable. Además, conseguía dejar al Iberconsa con tan sólo 4 puntos en el marcador mientras ellos convertían 21 y sentenciaban una diferencia de 29 puntos al final del tercer período. Fue durante este cuarto cuándo Terry Bywater se vio obligado a abandonar el juego por problemas con su silla y no lo volveríamos a ver en la cancha hasta los últimos minutos del último cuarto.

Un período en el que el Iberconsa pudo mantener el tipo con un parcial de 22-24 que no bastó para reducir distancias con su rival. En este último periodo fuimos testigos de un momento histórico para el club con el debut en División de Honor de la canterana Uxía Chamorro que salió a pista junto al veterano Berni Costa que aportó dos puntos y buen juego en sus tres minutos en pista.

De Horta volvía a la División de Honor después de dos temporadas y causó buena impresión ante el público de Bouzas. Su dura defensa le granjeó dos faltas personales en los primeros minutos de partido pero en su vuelta a la cancha consiguió aportar ofensivamente 10 puntos para su marcador personal. Otros que siguen demostrando su regularidad en el aporte ofensivo son Julio Vilas y el capitán Agustín Alejos que terminaron el encuentro con 13 y 14 puntos respectivamente.

Por parte del equipo visitante caben destacar las actuaciones del australiano Bill Latham que acabó el encuentro con 24 puntos y, por supuesto, la estratosférica intervención de un Greg Warburton que fue capaz de desarrollar un don de la ubicuidad para estar en todas partes, ofensiva y defensivamente, y terminar el partido con 34 puntos que lo convirtieron en el máximo anotador del encuentro.