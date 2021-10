Optimista, ilusionado y sin miedo afronta Luis Enrique la final de la Liga de las Naciones de este domingo en Milán contra Francia (20.45 horas. TVE). Enfrentarse a la que reconoce como "la mejor selección del mundo a nivel individual" no parece inquietar al técnico asturiano, que confía en salir victorioso siendo mejores en lo colectivo. "Estoy convencido de que vamos a meter en problemas a Francia", explica Lucho, que ha prometido un planteamiento valiente, tomando riesgos ante un tridente letal, y ha mostrado tranquilidad ante la posible baja de Ferran Torres.

El delantero del Manchester City, autor ante Italia de los dos goles que han puesto a España en disposición de sumar su primer título desde la Eurocopa del 2012, tampoco se ha entrenado este sábado por los problemas en el metatarso del pie derecho que arrastra esta temporada. Con todo, Luis Enrique no le da por descartado. "Probaremos en el calentamiento y decidiremos", ha asegurado, sin hacer un drama, por más que no esté claro quién ejercería el rol de 'nueve', por falso que sea. "No vamos a arriesgar a ningún jugador. Y si no está bien, como creo en el equipo, pues juega otro. No vamos a forzar a nadie".

Al fin y al cabo, el técnico no ha dejado de insistir en la fuerza del colectivo. "A nivel individual Francia es la mejor selección del mundo. Está llena de jugadores top total, referencias en sus equipos... A nosotros nos queda ser un equipo y ser mejores que ellos a nivel colectivo. Y que se dé el partido que nos interesa", ha relatado. ¿Cómo se defiende a Benzema, Mbappé y Griezmann? "Tomando riesgos e intentando tener el balón, que solo hay uno", ha sintetizado. "Y si tenemos el balón y lo movemos como queremos podremos poner en problemas a su defensa, que es espectacular. Y al perder el balón, trabajar de manera colectiva para intentar recuperarlo y que sus jugadores, que son buenísimos todos, no creen peligro".

🗣️@LUISENRIQUE21: "Creo que Francia es a nivel individual la mejor selección del mundo. Sus jugadores juegan en clubes top total".



➡️ "Nosotros tenemos que ser un equipo y todavía podemos ser un equipo mejor. Ojalá se de el partido que nos interesa".#VamosEspaña#NationsLeague pic.twitter.com/CBnLjptQWq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9 de octubre de 2021

Sin ser favorita España se coló en semifinales de la Eurocopa y si no jugó la final fue por una tanda de penaltis. En esta 'final four' de la Liga de las Naciones 'la Roja' también se presentaba como el patito feo, pero este domingo luchará por suceder a Portugal en el breve palmarés de la competición. La España de Lucho ha mostrado su mejor versión ante las grandes potencias. "Hemos dado la cara siempre e incluso en las semifinales del Europeo estuvimos ahí cuando nadie apostaba por nosotros", ha recordado. Y Francia es hoy por hoy la más grande, lo que no le inquieta: "Es un estímulo grande y no hay mayor motivación que seguir creciendo y jugar contra los campeones del mundo".

🗣️@LUISENRIQUE21: "Nuestro único objetivo es desarrollar nuestro trabajo y hacer el mejor partido posible a través de nuestras armas".



➡️ "Si además ganamos y hacemos felices a los nuestros y a los aficionados, perfecto".#VamosEspaña#NationsLeague pic.twitter.com/b4pnBxMnjy — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9 de octubre de 2021

Tras la polvareda que levantó la convocatoria, un triunfo español acallaría muchas críticas. "A mí solo me preocupa preparar bien el partido e intentar ganar con nuestras armas. El resto es show", asegura sin embargo Luis Enrique. "Los que formamos esta selección desconocemos lo que es una final y recuperar esos aires de victoria sería fenomenal, un gran refuerzo. Y si hacemos felices a los aficionados y a los nuestros, perfecto".