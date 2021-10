Primera victoria de la temporada para el Celta Zorka Recalvi, que adelantó a la tarde de ayer su partido ante el Raca Granada en tierras andaluzas.

Un partido duro, no solo por el resultado, sino por la dureza defensiva empleada por el cuadro local tras el paso por el vestuario en el descanso. El cuadro local acabó el partido con 25 faltas personales. No cabe duda de que es complicado disputar una competición cuando no sabes si una semana te va a tocar un arbitraje más estricto o más permisivo, ya que así es imposible preparar una temporada. Eso fue lo que le pasó ayer a las viguesas en Granada ante un cuadro local que defendió todas las acciones de la segunda parte al límite o más, ante la permisividad de los colegiados.

Lo que sí parece ser el guion de la temporada va a ser la igualdad de los partidos, por lo menos los que juega el Celta Zorka Recalvi. El equipo entrenado por Cristina Cantero solamente tuvo problemas en los primeros diez minutos de juego, en los que las jugadoras locales llegaron a tener siete puntos de ventaja. Las célticas no estaban cómodas sobre el parquet del Palacio de los Deportes y tenían problemas en el juego ofensivo para ver el aro rival.

Mulligan salvó los muebles en los últimos dos minutos del periodo, con cinco puntos que le permitieron al cuadro vigués caer solo por tres puntos de diferencia al final del primer cuarto. Un cuarto en donde las jugadoras del Raca comenzaron a dar muestras de su dureza en el juego. De hecho, los colegiados del encuentro sancionaron a dos jugadoras locales con técnicas por simular, de forma descarada, haber recibido una falta personal.

Mejoró el Celta Zorka Recalvi en el segundo cuarto, sobre todo en la faceta defensiva. El equipo cerraba bien el rebote y no dejaba que las andaluzas anotaran con facilidad, pero esa buena acción defensiva no tenía continuación en ataque, permitiendo que el Raca mantuviera cinco puntos de ventaja en el marcador, 23-17 mediado el cuarto.

A tres minutos para llegar al descanso, Fequiere encadenó tres jugadas consecutivas con dos triples y un tiro libre que puso por delante a las viguesas con cinco puntos de ventaja en el marcador, 25-30. Fueron los mejores minutos de las viguesas, que consiguieron llegar al descanso con tres puntos de ventaja, 30-33.

Tras el paso por el vestuario, las andaluzas endurecieron la defensa, presionando a las viguesas, que alargaban los ataques buscando buenas opciones de tiro. En defensa, el Celta Zorka Recalvi lo hacía bien, pero el Raca lograba cuatro triples que le permitía mantenerse en el partido y llegar al final del cuarto con tres puntos de ventaja, 51-48

En los diez minutos finales, la defensa del Raca incrementó todavía más su presión y por momentos daba la impresión de que podría afectarle a las viguesas. Sin embargo, el equipo se mostró maduro. No cayó en la provocación y una doble acción de Fequiere y otra de Davydova las ponían por delante en el marcador con tres puntos de ventaja a un minuto y cincuenta y tres segundos para el final.

El Celta seguía firme en defensa, pero no podía evitar que Nauwelaers anotara una canasta de dos y dejara el marcador en un apretado 61-62 a 40 segundos del final. Mariona fallaba dos tiros libres que podían suponer la sentencia, pero el equipo volvió a ajustar en defensa, atrapando Davydova el rebote decisivo, recibió falta y aunque falló un tiro libre, el triple desesperado del Granada solo supuso un susto.