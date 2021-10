El Vigo Rías Baixas ha concluido 2021 como número 1 del ranking de la Federación Española. Segundo ha quedado el Supermercados Froiz. Junto a Aluminios Cortizo han dominado el ciclismo amateur durante los últimos años. Las cunetas gallegas han vuelto a rebosar este año de aficionados en las etapas de la Vuelta a España. Ezequiel Mosquera recuperará en 2022 la Volta profesional. Todo pareciera hervir de energía y optimismo. El ciclismo gallego, sin embargo, se derrumba sobre sus contradicciones. “Sería muy bonito hablar cuando ganas y decir que todo es maravilloso”, advierte José Luis Chamorro, presidente del Rías Baixas. “Pero hay que analizar la realidad del deporte”. Chamorro cita la carencia de un equipo profesional que sirva de referente y la escasez de corredores propios en élite, reducidos a un mínimo puñado en las categorías superiores. Su director deportivo, Marcos Serrano, añade la desertización del calendario de pruebas. “La única solución es que todos los actores se pongan de acuerdo. Pero el ciclismo gallego no se junta”, denuncia Serrano. El Rías Baixas triunfa sobre el aire, sin cimientos que lo alimenten, entorno que lo proteja y porvenir que lo prolongue, como un funambulista sobre el alambre.

Pudiera resultar extraña la pesadumbre en una temporada tan extraordinaria. El conjunto flúor, creado en 2013, perseguía ese primer lugar del escalafón: 3º en 2017, 3º en 2018, 4ª en 2019 y 2º en 2020. Había perdido a Mauricio Moreira, el uruguayo que como jefe de filas les había permitido competir por la Copa de España el año anterior.Serrano explica: “Teníamos el listón muy alto. Suplir a un corredor de esas características era difícil. En Copa sufrimos. Pero sabíamos que teníamos corredores de calidad que rendirían en el momento que cogiesen confianza”. Iniciada la cuenta, resultó imparable, con el esprinter Miguel Ángel Fernández multiplicando las muescas y Benjamí Prades coronando sus actuaciones con la victoria en el Campeonato de España. Noel Martín y Nicolae Bumbu colaboraron en la cosecha. En total, dieciocho victorias en rondas, grandes premios y etapas. “Hemos superado las expectativas”, celebra Serrano. “Desde 2017 siempre ha primado la regularidad. Fui un corredor regular y lo intento transmitir en la forma de llevar al equipo. Hemos luchado puntito a puntito”.

“Le hemos sacado 700 puntos al segundo. Es impresionante”, celebra el patrón, José Luis Chamorro. “Muy pocos equipos han conseguido tantas victorias en una temporada”. Y añade a la cuenta el título mundial y el bronce paralímpico en Tokio de Noel Martín como piloto de Christian Venge en el tándem de ciclismo adaptado.

Quejas sobre la TVG

Pero ya a Chamorro le irrita que tantos éxitos hayan tenido escasa repercusión mediática. “Estamos un poco dolidos. No hemos tenido ni un minuto de Televisión de Galicia. Es vergonzo y lamentable con un deporte que tanto aporta. Tenemos patrocinadores. Si no prestan una mínima atención, los medios nos están penalizando. No nos lo merecemos”, denuncia.

La decena de equipos gallegos del pelotón élite y sub 23 sobreviven en un ecosistema que les regatea los apoyos. “Llevamos el nombre de Vigo y de las Rías Baixas por todas partes. Sin embargo, tengo mis principales patrocinadores en Alicante, Madrid y el País Vasco”, revela Chamorro. “Traje una prueba de la Copa de España, con 2.500 visitantes. ¿Ponen la pasta la Xunta, los hosteleros? La tuve que poner yo como mecenas”.

Todos los protagonistas en las glorias de la escuadra flúor han sido foráneos. El noiés Ángel Maneiro y el verinés Andrés Taboada aún están verdes. Ricardo Buba y Gonzalo Gallego apuntan alto desde júniors. En el Rías se refleja la esterilidad de la cantera gallega. “No es que no demos oportunidades o no trabajemos con ellos. Pero la situación es un auténtico desastre. La última vez que gané algo con un gallego fue la Volta de 2016. El ciclismo está totalmente desmantelado”.

Serrano coincide en ese negativo diagnóstico. “Galicia está mejor que nunca en cuando a equipos amateurs. Los tres más potentes a nivel nacional son Rías Baixas, Cortizo y Froiz. También somos los que necesitamos más presupuesto porque todos los días salimos a Benavente y a partir de ahí empezamos a viajar. Imagínate eso en kilómetros. Han salido equipos pequeños en Galicia y hacen falta. Pero no hay carreras y sin ellas no tendrás ciclistas de base”.

Para Serrano, es la pobreza de la agenda ciclista gallega uno de los factores más determinantes. “No hay calendario regional. La Vuelta a Galicia élite es muy bonita pero yo nunca tuve una cuando corría. Sí teníamos las carreras del pueblo y salían más ciclistas. Para que haya buenos ciclistas tiene que haber muchos ciclistas y muchas carreras. No diré que la carretera está muerta, no seré tan radical, pero es ilógico que tengamos diez equipos gallegos y que contemos con los dedos de una mano las carreras que hay en Galicia.”.

El chapeleiro recuerda cuando cada generación producía “al menos una figura”. Relata una escena en el verano de 2005: Óscar Pereiro y él acaban de aterrizar en Peinador tras ganar dos etapas en el Tour de Francia. Cuando se abren las puertas, además del gentío entusiasmado les recibe la noticia de que Santi Domínguez, director xeral para o Deporte, ha anunciado la creación de un equipo profesional, que se concretará en 2006. “El Xacobeo fue un bum. No volverá a suceder. Me duele decirlo, pero no veo a un ciclista gallego corriendo en el Tour durante mucho tiempo. Pero tiene que haber otros caminos. Todo está enquistado”.

Serrano apunta a un proyecto más modesto que aquel del Xacobeo, “a lo mejor en un escalón más bajo, para que estos chavales tengan salida. En Euskadi defienden a los suyos. Un equipo de formación continental proporcionaría a los chicos un espejo. Sería esencial”.

La consulta de Lete

“¿Por qué Galicia no puede tener un equipo profesional?”, se pregunta Chamorro, que la semana pasada se reunió con José Ramón Lete Lasa. El secretario xeral para o Deporte le consultó precisamente sobre esta cuestión y se encontró la cruda sinceridad del presidente del Rías: “Se traen etapas de la Vuelta a España y a ver cuánto vale cada una. Ahora la Xunta dará 150.000 euros y cada Diputación, 100.000 a la Volta para profesionales. Con un poco más que eso ya tendríamos un equipo continental. ¿No vendería más un Xacobeo corriendo todo el año que cuatro días de Vuelta en Galicia?”.

Chamorro apunta igualmente a la Federación Gallega: “No se le exige organizar carreras. Yo hice el Campeonato Gallego y perdí 27.000 euros. La base está dejada de la mano de Dios. Queremos potenciar el equipo juvenil, quiero un director deportivo y no lo hay. No hay mecánicos, cuando llevo años pidiendo que se hagan cursos, y no hay monitores, tampoco en los concellos. A veces tengo que traer una masajista del País Vasco. Y no digamos cómo está el colectivo arbitral. La dejación por parte federativa es enorme”.

“Me gustaría dirigir en profesionales en Galicia, pero me gustaría ante todo que hubiese un equipo profesional, dirija quien lo dirija”,anhela Serrano. “Tengo experiencia, contactos. Pero tiene que darse un paso más para sacar algo adelante en Galicia. Los que viajamos nos damos cuenta de cómo en otras regiones se hacen fuertes con su gente. Aquí no somos capaces”.

Corredores Elite (8): Benjamí Prades, Miguel Ángel Fernández, Noel Martín, Jon Tena, Ander del Castaño, Max Williamson, Manuel Jiménez, Jesús Cobelo.

Corredores Sub23 (10): Asier González, Álvaro Carasa, Nicolae Bumbu, Ángel Maneiro, Pablo Ara, Andrés Taboada, Jorge Fernández, Manuel Sampedro, Pelayo Monasterio, Diego Méntrida.

Victorias en 2021: Miguel Ángel Fernández (6 vitorias): GP Villa de Mojados, 1 etapa Vuelta Zamora, Trofeo Ayto de Zamora, Vuelta a la Comarca Brigantina, La Nocturna de O Porriño, 1 etapa Vuelta Extremadura. Benjamí Prades: Campeonato de España Élite, Ronda al Maestrat, 1 etapa Vuelta Cantabria, general de la Volta Provincia de Valencia, 2 etapas Vuelta Extremadura, general de la Vuelta Extremadura, etapa Vuelta Tajo Internacional. Noel Martín: GP Concello do Porriño, GP Villalón de Campos, prueba de fondo del Campeonato delMundo de tándem. Nicolae Bumbu: Campeonato de Moldavia Sub23 de fondo en carretera.