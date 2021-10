Tres meses después de caer en la semifinal de la Eurocopa ante la futura campeona, España se tomó la revancha de Italia a lo grande (1-2). Con un partido imperial y un fútbol excelso, la Roja se clasificó para la final de la Liga de las Naciones que se disputará este domingo en San Siro. Allí se medirá con el vencedor del Bélgica-Francia de este jueves en Turín. La número uno del ranking FIFA o la campeona de Europa serán el último escollo para Luis Enrique en su objetivo de levantar el primer título oficial de su volcánico camino con la Roja.

Nunca le han importado las críticas. Firme y tenaz como nadie, el asturiano está por encima de todo. Su sello queda claro en cada convocatoria, en cada once, en cada detalle. En Milán logró una victoria tan meritoria como merecida. Italia no perdía en San Siro desde 1999 y acumulaba la mejor racha sin perder de la historia del fútbol de selecciones. Su marca de 37 partidos (28 victorias, 9 empates) no intimidó a la Roja.

🙌🏻 ¡¡SIIIIIIIIII!!! ¡¡ESTAMOS EN LA FINAAAAL DE LA #NationsLeague!!



⚽️ Los dos goles de @FerranTorres20 y el partidazo coral de la @SeFutbol nos permiten luchar por el título el próximo domingo.



😍 ¡¡SOIS ENORMES, EQUIPO!!



🔁 ¡¡ESE RT PARA CELEBRARLO JUNTOS!!#VamosEspaña pic.twitter.com/c459CwDDiq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 6 de octubre de 2021

El primer golpe

Atrás quedaron los 36 duelos sin caer de España (2007-2009) y de Brasil (1993-95). La selección de Luis Enrique ya estuvo cerca de frenar la racha italiana, pero cayó en los penaltis de la pasada Eurocopa. Este miércoles no hubo desgracias y desnudó a la campeona de Europa en su casa con un chaval de 17 años, el delicioso Gavi, al frente de las operaciones.

Ese fue, precisamente, el primer golpe de Luis Enrique. Desde la capital le habían destrozado por citar al adolescente azulgrana. Los mismos críticos echaban humo cuando conocieron la titularidad del interior andaluz, que exhibió una personalidad descomunal. Un acierto más de Lucho.

💥 ¡El seguuuuuuundooooo de FERRAN TORRES! #ItaliaEspañaRTVE



⚽ Vaya golazo de cabeza del delantero español tras otro centro brillante de Oyarzabal #NationsLeague



0 🇮🇹 Italia

2 🇪🇸 España



📺https://t.co/myugo84H5R pic.twitter.com/uSdDyquyx6 — RTVE Deportes (@deportes_rtve) 6 de octubre de 2021

En la Liga de las Naciones había sufrido su última derrota Italia, un lejano 10 de septiembre de 2018 ante Portugal. Tres años después, y en el mismo torneo, España pasó por encima de los hombres de Mancini, que presentó un once con solo dos novedades respecto a la alineación de Wembley: el central Bastoni y el punta Bernardeschi.

El talento de Oyarzabal

Fue durante muchos minutos un baile de la Roja a la azzurra. Nadie esperaba una actuación tan destacada de España, que tenía bajas importantes como Pedri, Marcos Llorente, Gerard Moreno, Morata... Apostó Luis Enrique por tres jugones arriba, con Ferran Torres, Sarabia y Oyarzabal en plan estelar. También triunfó el técnico con la elección de un Marcos Alonso pletórico para cubrir el carril izquierdo.

Un disparo de Chiesa repelido por Unai Simón (m. 4) fue el primer momento de agobio de España, que abrió pronto el tarro de las esencias. Un exquisito centro de Oyarzabal lo remató Ferran Torres con tanta maestría como fortuna para adelantar a la Roja (m. 17). Poco después, estuvo a punto de caer el segundo con un error de Donnarumma. El palo lo evitó.

Expulsión de Bonucci

Insigne tiró por la borda la ocasión del empate italiano (m. 35) y Bonucci se fue a la calle a ver la segunda amarilla por un codazo a Busquets (m. 42). Todo se ponía de cara para la Roja, que asestó otra bofetada a la campeona de Europa con un cabezazo de Ferran Torres tras otro genial pase de Oyarzabal justo antes del descanso.

Con 10 y desquiciada, Italia fue un juguete en manos de España. Se paseó con grandeza por San Siro la selección de un Luis Enrique que volvió a salir fortalecido en una noche brillante que solo se torció mínimamente con el gol de Pellegrini en el tramo final.

Las estadísticas

Italia: Donnarumma (4); Di Lorenzo (5), Bonucci (4), Bastoni (5), Emerson (6); Verratti (5), Jorginho (4), Barella (5); Chiesa (5), Insigne (4), Bernardeschi (4). Técnico: Roberto Mancini (4). Cambios: Chiellini (5) por Bernardeschi (m. 46); Locatelli (5) por Verratti (m. 57); Kean (5) por Insigne (m. 57); Pellegrini (5) por Jorginho (m. 64); Calabria (5) por Barella (m. 71).

España: Unai Simón (8); Azpilicueta (6), Laporte (7), Pau Torres (5), Marcos Alonso (8); Gavi (8), Busquets (6), Koke (5); Ferran Torres (9), Sarabia (7), Oyarzabal (9). Técnico: Luis Enrique (9). Cambios: Yeremi Pino (7) por Ferran Torres (m. 48); Bryan Gil (6)por Sarabia (m. 74); Merino (6) por Koke (m. 74); Sergi Roberto (sc) por Gavi (83).

Goles: 0-1 (m. 17), Ferran Torres, tras centro de Oyarzabal; 0-2 (m. 45), Ferran Torres, de cabeza; 1-2 (m. 83), Pellegrini.

Árbitro: Sergei Karasev (6), ruso.

Rojas: Bonucci.

Estadio: San Siro (Milán).