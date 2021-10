43. RODRIGUEZ CLEBA: Bárbara Seco (1), Carmen Fernández (6), Amagoia Lainez (5), Paula Alonso (2), Inés Peralta (4), Nerea Solares (4), Clara Carnero (2), Marta Noelia, Itahisa Castillo (2), Carolina Lorenzo (3), Constanza Catalina (2), Adriana Muñoz, Mireia Díez (3), Ania Ramos (5), Lucía López (2), Alicia Cruz (2).

23. BALONMÁN SAEPLAST CAÑIZA: Alexia Penabella, Sara Carril (8), Ana Rodríguez, Carla Abad (2), Emma Pérez, Alba Afonso (2), Melisa Mariño, Sofía Álvarez (1), Lucía Afonso (2), Olalla Penabella, Ángela Oliveira (1), Alejandra Carballo (2), Laura González, Pamela Arca, Laura Morais (5).

ÁRBITROS: David Mateos y Jon Cid. Descalificaron a la local Constanza Catalina en el minuto 53. Además, excluyeron dos minutos a Inés peralta, Clara Carnero, Constanza Catalina y Mireia Díez (2), por el Cleba y a las visitantes Melisa Mariño y Sofía Álvarez.

PARCIALES: 3-0, 7-1, 12-1, 16-3, 20-5, 23-6 (descanso), 25-9, 30-11, 34-16, 37-20, 30-21, 43-23 (final)

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 3ª jornada de la División de Honor Plata Femenina, disputado en el Palacio Municipal de los Deportes de León.

El Rodríguez Cleba sigue siendo un duro rival para los equipos gallegos. En la tercera jornada, tercer rival gallego y tercer triunfo sin paliativos.

El Saeplast Cañiza viajaba a León conocedor de las dificultades del envite, pero el Cleba no da un respiro. Desde el segundo uno, con una defensa 4:2 muy presionante, las chicas de Mino Borja no pudieron superarla y perdieron infinidad de balones que se convertían en goles rápidos a la contra. Así, el segundo gol de las gallegas no llegó hasta el minuto 18 y al descanso el conjunto local se fue con una ventaja de 17 goles. Partido finiquitado. En la segunda mitad, el conjunto de A Cañiza estuvo mejor, dio la cara y marcó 17 goles.