Amor por el adoquín

Se la ama con locura o se la desprecia hasta el odio. No hay término medio con la París-Roubaix. Incluso hay espacio para ambos sentimientos. Como Hinault que la llamó “carrera de mierda” pero que insistió en acudir a ella hasta hacerla suya. O el belga Theo De Rooy que hizo un retrato feroz de la experiencia en una entrevista: “Estás sufriendo todo el día como un animal, no tienes tiempo ni para mear, te lo haces encima. Pedaleas con frío, sobre el barro… debes limpiarte si no quieres perder la cabeza”. El periodista la escucha y finalmente vuelve a preguntar: “¿Vendrás el año que viene Theo?”. La respuesta del belga no deja lugar a las dudas: “Pues claro, es la mejor carrera del mundo”.