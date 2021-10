El Rápido estrenó su casillero de victorias tras imponerse en la tarde de ayer al Alondras en el Baltasar Pujales. Un partido en el que el viento fue el gran protagonista del mismo, que perjudicó a los dos equipos.

En la primera parte le costó jugar a los dos equipos. No hubo demasiadas ocasiones de gol, y a los jugadores de los dos equipos le costaba adaptarse a las condiciones que imponía el viento. Unos primeros cuarenta y cinco minutos, en los que el Alondras fue de menos a más, y llegó mejor a la recta final del primer tiempo.

El paso por el vestuario le vino bien al equipo entrenado por David de Dios. El conjunto aurinegro tomó las riendas del juego y se adueñó del esférico. Sin embargo, hubo que esperar hasta la mitad del periodo, para ver los goles, Fueron dos minutos en donde los aurinegros estuvieron sembrados y resolvieron el partido,.

El primero llegó en el minuto sesenta y cuatro, cuando Adrián aprovecha una falta lateral para marcar el primer tanto. Un gol que le hizo daño al Alondras, que dos minutos más tarde encajaba el segundo. Fue una jugada en donde el viento ayudó al disparo de Javi Otero, para sorprender a Raúl.

El Alondras se estiró buscando meterse en el partido, y estuvo a punto de conseguirlo con un disparo de Mauro que se estrelló en el palo. Una ocasión que dinamitó la frágil moral de los jugadores de O Morrazo que, para colmo de males, encajaba un tercer tanto en una jugada desgraciada. Los minutos finales ya no tuvieron demasiada historia

Posiblemente un resultado excesivamente abultado para un Alondras, que no llegó muy entero a la recta final del partido. Una victoria importante para los jugadores entrenados por David de Dios, que van a llegar a una buena posición a la jornada entre semana que se va a disputar con motivo del puente del Pilar.

Choco-Ourense CF

Partido importante el que le espera esta tarde al Choco, que no puede fallar ante el cuadro ourensano, que los aventaja en un punto. No obstante, no hay que olvidar que el cuadro redondelano tiene dos partidos menos con respecto a los ourensanos.

Noia-Juvenil

Encuentro atractivo, el que le espera hoy a un Juvenil que visita a un Noia al que aventaja en tres puntos en la clasificación. Sacar algo positivo sería muy importante.