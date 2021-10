El Magical (RCN Vigo) hizo buena su condición de favorito y se llevó la Regata Guardiamarina de Cruceros ORC y, por ende, su patrón, Julio Rodríguez, se adjudicó el “Cabezón”, como así conoce la Armada al busto de Juan Sebastián Elcano, con el que conmemora el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

La jornada resultó bien distinta a la sabatina. La flota, reducida a siete unidades (el Aldán, un First 40.7 de la Armada, ya no saldría de Marín), regateó las 15,20 millas del recorrido con vientos de 9 nudos que giraron del 220 al 315 (suroeste al noroeste). En una etapa tranquila, el Magical no dio opción alguna a sus principales oponentes. Llegó primero en tiempo real (2:40:17) y vio cómo Bon 3 y Ay Carmela intercambiaban posiciones en el podio de la etapa y también en la general. Aquel, un J109 de Víctor Carrión (CN Punta Lagoa), bajaba al tercer cajón del día y este, un J80 (Juan Martínez-Pazó, Liceo Marítimo de Bouzas), subía al segundo del día y de la clasificación final.

Poca fue la pelea: el Swan 42 Cs le endosó casi 40 minutos al Bon 3 y unos 43 al Ay Carmela, que en tiempo compensado supusieron casi seis minutos (5:46) sobre el Ay Carmela y 12:26 a costa del barco de Carrión.

No hubo más. En la general final, el valioso trofeo del quinto centenario se queda en Vigo. Subcampeón sería el barco liceísta y tercero, el Bon 3. Por clases, triunfos de Magical (ORC 1-2), Bon 3 (ORC 3-4) y Ay Carmela (ORC 5).

Asistieron a la entrega de premios, acompañando al presidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela, y al comandante director de la Escuela Naval, Pedro Cardona, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, el concejal de Deportes de Vigo, Manel Fernández, la delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, y el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde.

El Náutico y la Escuela Naval estudian fechas para la edición de 2022. La prueba nació en 1993 con octubre como mes ideal, pero a día de hoy la realidad de la náutica de crucero es bien diferente.