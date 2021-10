El Celta Zorka Recalvi estrena temporada y categoría, esta tarde en el pabellón de Navia, a las 19.00 horas. Las viguesas reciben a un Hierros Díaz Extremadura Miral, que la semana pasada derrotó al Joventut de Badalona por veinte puntos de diferencia (82-62).

La buena noticia para el equipo es la llegada de Mulligan, que aterrizó a comienzos de semana y ha realizado todos los entrenamientos, por lo que Cristina Cantero podrá contar con ella para el partido de esta tarde. Quien continúa de baja es Celia García, aunque según la entrenadora céltica “su regreso está cada vez más cerca”.

El equipo entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Cantero incidió en el trabajo para conseguir esa continuidad que tanto le cuesta conseguir y que la semana pasada provocó que en el tercer cuarto el equipo se fuera del partido, permitiendo al rival conseguir cerca de veinte puntos de ventaja. La parte positiva es que la reacción le permitió casi darle la vuelta al partido.

No fue un mal partido de las viguesas, sobre todo cuando el equipo estuvo metido en el partido y centrado. A diferencia de la semana pasada, en esta ocasión el equipo contará con una nueva rotación con la presencia de Mulligan, que ocupará una posición dentro de la zona para reforzar la faceta reboteadora, clave en este partido, permitiendo que Fequiere quede más libre para no tener que depender tanto del rebote y poder ocuparse de anotar, que es su función en el equipo. No cabe duda que la presencia de Mulligan puede ser un punto de inflexión importante.

Las jugadoras viguesas contarán con el apoyo de los aficionados en la grada. Será un aforo limitado, pero a buen seguro que los que acudan animarán al equipo para estar centradas durante los cuarenta minutos de juego.

Sobre el rival de esta tarde en el pabellón de Navia, Cantero reconoce que “es un equipazo. Se ha reforzado muy bien, tienen a la base Alicia que la temporada pasada hizo una gran temporada, controla mucho el juego y sabe perfectamente lo que quiere el entrenador. El equipo juega un poco a lo que ella manda y es clave en el equipo. A partir de ahí se ha reforzado bien con una interior, Jackson, que es un ‘cinco’ fuerte, dura... Viene de hacerlo bien la semana pasada. Han fichado a Uchendu, que viene de Barakaldo, que es un ‘cuatro’ muy móvil y con experiencia en Liga 1. Después tiene una americana, McKenzie, que es una gran tiradora, la semana pasada hizo 23 puntos desde muchas posiciones. Es una jugadora bastante completa. También se han reforzado en lo que a nacionales se refiere. La temporada pasada iban más cortas de rotación. Este año han fichado a Moya y Murugarren en rotaciones interiores. Son jugadoras fuertes, rápidas, con capacidad para anotar y buenas tiradoras de largo”.

Como resumen de lo que es el conjunto extremeño, Cantero apuntó que “en general es un equipo más completo que el año pasado, con una plantilla más larga. Son intensas, nunca le pierden la cara al partido. Espero un partido muy difícil, en donde nosotras debemos estar mejor de lo que estuvimos en Paterna, mucho más agresivas, sin irnos del partido, más constantes en nuestro trabajo. Tiene que ser clave el rebote y debemos ser capaces de sujetar en defensa sus diferentes focos. La entrada de nuestro público nos puede dar ánimos y así poder controlar los nervios del primer partido en casa”.

Pabellón y hora: Navia. 19.00.

Árbitro: Piñeiro Amondaray y Seijo Vázquez.