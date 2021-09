El deporte recreativo vigués quedó congelado en marzo de 2020. El COVID-19 era una amenaza de alcance impredecible. La vida ha ido retomando su ritmo desde entonces, según los vaivenes de las olas de la pandemia. Las competiciones federadas comenzaron a retomarse en otoño del año pasado, aunque con alguna interrupción. La temporada actual se encuentra en pleno arranque. Los torneos no federados, sin embargo, continúan a la expectativa. Las autoridades competentes difieren respecto a su situación.

En Vigo y su zona de influencia son miles de jugadores los que practican deporte sin vinculación con ninguna federación. Vigo en Xogo (baloncesto, fútbol sala y fútbol siete) y Liga Metropolitana (fútbol sala y fútbol siete) destaca como principales ofertas recreativas, aunque el tejido es más amplio: Veteranos, Primavera, Amistad... Son competiciones abiertas a cualquier edad en general, pero preferidas principalmente por practicantes de perfil adulto. Estos torneos quedaron en el limbo cuando la Xunta diseñó sus protocolos anti-COVID –resolución de 15 de junio de 2020– para el deporte federado; protocolos, además, que son un marco mínimo que después federaciones y concellos pueden aplicar de manera más estricta.

La Agrupación Deportiva Vigo, que organiza Vigo en Xogo, publicó ayer una nota informativa en la que asegura que continúa “a la espera de nuevas decisiones de la autoridad sanitaria. Por el momento, con la actual orden de la Xunta, no es posible iniciar el campeonato de esta competición recreativa”.

“La Xunta permite el deporte federado con protocolos elaborados por las federaciones deportivas y aprobadas por la autoridad sanitaria, pero estos no han sido desarrollados para el tejido deportivo de carácter recreativo, que oferta sus actividades fuera del sistema de deporte federado. La orden que rige para la actividad deportiva marca claramente el deporte federado, pero no propone soluciones y medidas para el desarrollo del que está fuera del sistema de federaciones deportivas”, indican desde la Agrupación Deportiva Vigo.

Añaden que “la organización, tan pronto tenga la autorización para comenzar, se pondrá en contacto con los responsables de todos los equipos que participaron en la temporada 19-20, así como los que han solicitado plaza para esta nueva temporada 21-22”. A los antiguos equipos que se den de baja se les devolverá la parte proporcional de la cuota por las jornadas no disputadas de la temporada 19-20, que se descontará de la nueva cuota a los que sigan.

Desde el Concello de Vigo la postura es similar: su objetivo es retomar con normalidad la actividad deportiva, pero requieren un protocolo de la Xunta. La previsión, siempre a expensas de los datos sanitarios, es que esa normalización se concrete el año que viene.

El DOGA del 25 de junio

La Agrupación Deportiva Vigo organiza Vigo en Xogo gracias a un convenio con el concello, que proporciona las instalaciones. No es el caso de otros torneos. Y hay organizadores que sostienen que las competiciones recreativas podrían ya reanudarse ahora mismo con el marco actual que estableció el apartado 3.30 de la orden del 25 de junio publicada en el DOGA sobre competiciones no federadas. No estando en nivel máximo de alerta por COVID, se permite el deporte no federado en aire libre e interior, con mascarilla al no poder guardar la distancia mínima de 1,5 metros y con un tope de diez personas en instalaciones cerradas.

Fuentes de la Xunta indican además que el deporte no federado puede practicarse siguiendo las mismas pautas que el federado en cada modalidad, según los protocolos de las federaciones de fútbol y baloncesto.