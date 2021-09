Madrid afrontará un proceso de candidatura totalmente distinto en forma, requisitos y plazos a los que protagonizó para 2012, 2016 y 2020 en caso de que finalmente decida solicitar la organización de los Juegos Olímpicos de 2036, una posibilidad sobre la que han polemizado en las últimas horas los dos socios de gobierno municipal, PP y Ciudadanos.

De entrada, las ciudades, regiones o países aspirantes –esa es la primera diferencia: antes eran solo ciudades– no disponen de un plazo fijo para presentar al Comité Olímpico Internacional (COI) sus intenciones. Las nuevas normas de adjudicación aprobadas por este organismo en 2018 señalan que en cualquier momento “la parte interesada puede entablar un diálogo continuo sin compromiso con el COI. El diálogo inicial no tiene por qué ser específico para una edición. Los estrictos calendarios y plazos del pasado”, subraya el COI, “ya no existen”.

Cuando Madrid presentó sus candidaturas a los Juegos de 2012, 2016 y 2020 la sede se adjudicaba con siete años de anticipación y desde dos años antes las ciudades ya andaban enredadas en los trámites y la obtención de las garantías legales y financieras.

La primera y única sede concedida bajo las nuevas normas, la de los Juegos de 2032 encomendados a Brisbane (Australia), se decidió el pasado mes de julio. Es decir, con 12 años de margen. Sin embargo, la sede de los Juegos de Invierno de 2030, para los que faltan nueve años, aún no está decidida. También hay posible candidatura española, con los Pirineos como eje conductor.

El proceso de diálogo con el COI se conduce entre bastidores, sin grandes presentaciones públicas. Actualmente la Comisión de Futuras Sedes del COI, cuando ha identificado la mejor opción, se la comunica a la ejecutiva del organismo y esta la somete a la votación de la asamblea. Pueden coincidir varias ciudades que compitan, pero en el único precedente de Brisbane el COI anunció que esa era su elegida y no dejó a otras aspirantes llegar a esa votación final, que fue un trámite.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), anunció ayer que la ciudad ya trabaja en un proyecto de candidatura, mientras que el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) ha asegurado que no hay ninguna decisión tomada al respecto.

El proyecto invernal español para 2030 tampoco está exento de polémica, pues el presidente catalán, Pere Aragonés, ha hablado de una candidatura Pirineos-Barcelona y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha afirmado este mismo miércoles que “solo hay un camino” para esos Juegos, “una candidatura en pie de igualdad” entre Aragón y Cataluña.