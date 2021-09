El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz señaló que le gustaría “que hubiese alguna sorpresa más” en esta, su primera temporada en la escudería italiana Ferrari, como “luchar por algún podio” como el que logró en el Gran Premio de Mónaco, donde fue segundo, o en Hungría, tercero.

“Me gustaría que hubiese alguna sorpresa más en cuanto a luchar por algún podio por mérito como lo luchamos en Mónaco o en Silverstone, donde el coche estaba para podio. ¿Por qué no intentar que haya una sorpresa en estas últimas ocho carreras?”, manifestó Sainz ayer en Madrid.

El piloto madrileño admitió que en su primera temporada con el Ferrari está cometiendo “algún que otro error por falta de conocimiento del coche”, ya que apenas ha tenido tiempo para conocerlo. “Como en la Fórmula Uno actual no hay test, tienes que pagar las novatadas en Grandes Premios”, recordó.

“Creo que lo mejor está por llegar y estamos trabajando en que haya algún momento bueno de aquí a final de temporada que nos dé una alegría de las buenas”, relató antes de apuntar que está “encantado en Ferrari”. “Estoy pasando el mejor año de mi carrera deportiva, el tiempo dirá si me he equivocado o no, pero confío mucho en el proyecto Ferrari a largo plazo, no en ganar en Monza, sino en ganar los próximos años y estamos trabajando súper duro para hacerlo”.

El madrileño reiteró que su objetivo es “intentar ser campeón del mundo algún día”. “Si lo conseguiré o no el tiempo lo dirá, pero lo que trabajo día a día es para ser campeón del mundo con Ferrari”, concluyó durante una rueda de prensa organizada por su patrocinador, Estrella Galicia 0’0, en el que estuvo presente el responsable de patrocinios de la marca, José Villanueva. Además, Sainz reconoció que le haría “mucha ilusión” ver a su compatriota Álex Palou ganar la IndyCar, en la que es primero con 35 puntos de ventaja a falta de una carrera.