Marc Brustenga, ciclista catalán del Caja Rural-Seguros RGA consiguió el primer maillot de líder de la Volta a Galicia tras firmar la mejor actuación en la contrarreloj que abrió la competición, superando con un tiempo de 7 minutos y 36 segundos a Noel Martín (Vigo-Rías Baixas) y a Yago Segovia (EOLO Kometa sub-23)

Ponteareas acogió la prueba contra el crono inicial. Fueron 6 kilómetros con varios repechos en los que dieron sus primeras pedaladas los 150 corredores que disputarán hasta el domingo la carrera. Se rindió un sentido homenaje a Guillermo Sande.

A las 18 horas, Sergio Álvarez del equipo Oiense Turonia Maglia tuvo el honor de abrir la Volta a Galicia, en esta edición especial de homenaje a Guillermo Sande.

Los primeros tiempos para destacar en la llegada los firmaron Eduardo Pérez Landaluce con 8 minutos y 2 segundos, o Eric Fagúndez (Cortizo), con 7 minutos y 56 segundos. No se había alcanzado el ecuador de la prueba cuando Marc Brustenga marcó un tiempo de 7 minutos y 36 segundos, que sería imbatible. Se acercaron a esa marca varios ciclistas del EOLO Kometa como Yago Segovia o Fernando Tercero, pero Brustenga pudo mantener su liderato hasta el final.

En el podio, el ciclista catalán acaparó casi todos los premios y maillots de líder: general, regularidad, primer sub-23... El mejor equipo fue el EOLO Kometa; y el primer gallego, Rubén Fernández (Team Aluminios ALCA Cycling Galicia).

Brustenga mostraba radiante: “Estoy muy contento con el triunfo, que me da la fuerza para afrontar las tres etapas que quedan. La clave de la contrarreloj era no ir a tope desde el principio, guardar para llegar fuerte a la parte final y limar mucho en las curvas. Me han dicho que es una Volta muy dura, vamos a tratar de mantener el liderato”.

Ponteareas acoge hoy la primera jornada en ruta de la carrera. 143 kilómetros con las ascensiones a A Cañiza y A Franqueira (3ª categoría) y un doble circuito de 16 kilómetros, con sendos pasos por meta y ascensiones a Vilasobroso (2’2km al 7’5%), el último de ellos a menos de 7 kilómetros de meta.