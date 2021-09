La quinta edición del Memorial Quino Salvo, disputada por Breogán y Valencia el 4 de septiembre, ha podido ser la última. Los miembros de la asociación que organiza el evento estudiarán su posible continuidad en 2022 en una reunión, que mantendrán en pocas semanas. Es el proceso habitual. A diferencia de las anteriores ediciones, sin embargo, la sensación es de cierta pesadumbre en el análisis. La tímida respuesta de la afición invita a reflexionar sobre el agotamiento del torneo.

“El balance es positivo porque hemos conseguido volver a hacer el memorial, que se vuelva a hablar de baloncesto y de Quino, poniendo en valor su figura. Es lo más importante para nosotros. Hemos tenido un partido de calidad, con Valencia, que es un equipazo, y Breogán”, valora el presidente de la Asociación Quino Salvo, Ramón Lago, que enseguida contrapesa las sombras: “Es también negativo porque la respuesta del público no ha sido la esperada. Estamos en una época complicada por el COVID, con algo de miedo todavía. Con todo eso la afición baloncestística de Vigo no ha respondido como esperaba”.

Aunque el aforo inicial de 400 personas en el Central se amplió a 1.000, los asistentes se quedaron en torno a 500. “Agradecemos a la gente que vino y el apoyo en redes sociales. Nos queda ese mal sabor de boca de falta de apoyo de la afición viguesa. Tenemos que ver cómo nos replanteamos el futuro”, admite Lago. “Ya se veía que la demanda de entradas no era como otros años. Y también me llama la atención la cantidad de gente que llama para que le consigamos una entrada por la cara. En una situación como esta, con menos entradas a la venta, la organización de un evento de este estilo es muy deficitaria. Que la afición al baloncesto de Vigo busque entradas regaladas resulta descorazonador”.

Lago no descarta totalmente que haya una sexta edición, para la que el alcalde, Abel Caballero, ya ha comprometido su apoyo: “Vamos año a año. Nos damos un tiempo de enfriar la cabeza. En octubre o principios de noviembre nos reuniremos y discutiremos los pros y contras de continuar. Lo hemos hecho así desde el minuto 1. Veremos qué hacemos. Agradecemos al Concello y al alcalde el apoyo que hemos tenido siempre. Pero para nosotros esto es un esfuerzo, mucho más de lo que la gente piensa. Todos tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas. Tenemos que valorar si vale la pena seguir con este apoyo de la afición que hemos visto”.

Esa desazón alcanza al anhelo de un equipo vigués de baloncesto masculino que milite al menos en LEB. El asunto siempre se rescata coincidiendo con el memorial. “Es una pena que Vigo no tenga un proyecto serio y solvente de baloncesto masculino. Lo tienen casi todas las ciudades fuertes de Galicia: Santiago, Lugo, A Coruña, Ourense… En Vigo nos quedamos atrás. Es difícil porque un proyecto solvente se sustenta en varios patrocinadores potentes, con recursos económicos que en Vigo son difíciles de conseguir. Y hay otro problema, que es unir el baloncesto de Vigo, a Seis do Nadal, Maristas, Salesianos, las canteras históricas de Vigo, junto a las del área metropolitana, Porriño, Tui, Nigrán, Baiona, Marín… No es fácil. Hay muchos intereses y mucha gente haciendo su trabajo que no quiere que nadie se involucre. Hay que intentarlo y sería bueno. Pero por el hecho de repetirlo todos los años no va a salir ese proyecto. Saldrá si hay apoyo institucional y de la sociedad viguesa. Lo veo negro”.