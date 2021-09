El caso “Bryan Bugarín” sigue coleando. La directiva celeste decidió ayer no acudir al placo del Santiago Bernabéu en protesta por la actitud del Real Madrid en la fuga del joven canterano de 12 años, reclutado por el conjunto blanco a espaldas del Celta, sin contactar con el club, tras destacar en la última edición de LaLiga Promises, de la que el chico fue MVP y máximo goleador. Ningún representante del club vigués se sentó ayer en la zona noble del remozado coliseo blanco, todavía sin rematar, que anoche volvía a abrir las puertas al público tras 560 días de exilio en Valdebebas. El presidente Carlos Mouriño y el vicepresidente Pedro Posada sí asistieron al estadio, pero siguieron el encuentro desde la grada. “Hemos tomado la decisión de verlo desde la grada. Las relaciones que ha existido con el Real Madrid han sido de aprecio y simpatía, pero en este momento no ha existido elegancia”, expresó Posada. “Debemos tener todos en cuenta que no se debe comerciar con niños de esa edad”, resumió.

Lo cierto es que el fichaje de Bugarín ha deteriorado notablemente las buenas relaciones institucionales con el club presidido por Florentino Pérez. El Celta reprocha al Real Madrid que fichase al chico sin ponerse en contacto con el club, tratando directamente con su familia e Intermedia Sport Player, la agencia de representación de Denis Suárez y Aspas, además de un buen número de futbolistas de la cantera.

La fuga de Bugarín abrió un conflicto entre el presidente y ambos jugadores que el presidente escenificó en un acto en la ciudad deportiva con los familiares de los chicos de la cantera, en el que Mouriño se refirió a los agentes como “subastadores de niños” y anunció que el Celta dejaría languidecer los contratos de los futbolistas profesionales representados por Intermedia, dejando en el aire la continuidad de Aspas y Denis una vez finalizasen sus actuales contratos.

Aunque Mouriño ha reconducido la situación con Aspas tras una conversación con el moañés, la herida con Denis sigue abierta. El dirigente celeste reveló que con Aspas el problema está solucionado, no así con el salcedense, con quien también mantuvo una charla de la que ambos han dado versiones contradictorias.

El presidente del Celta acusa a Denis de “ponerse en contra del club cuando ha afectado a sus intereses” y le recomienda que haga una gran temporada para poder venderlo el próximo verano, con la amenaza de enviarlo a la grada en el último año de contrato, si no cambia antes de representante.

Denis, sin embargo, niega que se haya puesto en contra el Celta. En una entrevista con el humorista vigués Miguel Lago en Comedy Room, el canterano se mostró “sorprendido” por las declaraciones de Mouriño y recordó los servicios que le prestó al club con el dinero que el club recibió por su venta al Manchester City en momentos de penuria económica. En esta entrevista, Denis achacó la marcha de Bugarín a una decisión familiar, exculpando de la fuga a Intermedia.

El plante de Mouriño a Florentino Pérez recuerda al que el Celta ejerció contra el Barcelona en 2016, cuando ningún directivo del club vigués asistió al palco del Camp Nou para protestar por el fichaje del infantil Anwar Mediero.

Cabe recordar que el hermano mayor de Bryan, Erik Bugarín, abandonó (en este caso sin conflicto alguno) el pasado verano la cantera del Celta para fichar por el Wolverhampton Wanderers.

Byran Bugarín asistió ayer, acompañado por su familia, al encuentro entre el Real Madrid y el Celta ataviado con una camiseta del conjunto blanco. Su padre colgó la foto en las redes sociales.