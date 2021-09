Benfica 67

Joana Soeiro (10), Taylor Peacocke (2), Laura Ferreira (10), Myriam Ackerman (4), Raphaela Silva (15) – cinco inicial- Carolina Gonçalves (5), Cynthia Dias (0), Marta Martins (9), Ana Barreto (0), Mariana Silva (4), Ana Rodrigues (6), Maria Lopes (2).

Celta Zorka Recalvi 50

Clara Prieto (5), Sara Castro (7), Jessica Fecquiere (16), Sara Vidal (0), Marita Davydova (6) –cinco inicial- Carmen Ortiz (7), Cristina Fernández (3), Lucía Fontela (2), Angela Coello (4).

Parciales: 18-21, 12-8, 15-13 y 22-8. Incidencias: encuentro correspondiente al I Trofeo Internacional Basket Club de Coura, disputado en el pabellón de Paredes de Coura, en Portugal.

El Celta Zorka Recalvi no pudo repetir la victoria del sábado ante el Benfica y cayó ante un cuadro portugués más rodado y, sobre todo, con más fondo físico. Además, no podemos olvidarnos de que las viguesas tienen en estos momentos tres rotaciones menos, ya que Mariona y Celia continúan sin entrenar al estar lesionadas, y Mulligan no llegará hasta la semana que viene.

A pesar de estas ausencias, el partido se asemejó mucho a lo que fue el del sábado en Navia. Cristina Cantero tuvo que echar mano de Cristina y Carmen para suplir las ausencias de Celia y Mariona. Aún así, la igualdad volvió a ser la tónica general del partido. Tras los primeros diez minutos de juego las viguesas ganaba por tres puntos de ventaja, aunque al descanso fueron las portuguesas las que se pusieron por delante, aunque tan solo con un punto de ventaja.

No cambiaron las cosas tras el paso por el vestuario. La igualdad volvió a ser la tónica del partido y ninguno de los dos equipos conseguía abrir diferencias en el marcador. De esta manera, el Benfica mandaba con dos puntos de ventaja al inicio del último cuarto.

Unos diez minutos finales que para las viguesas fueron un mundo. El cansancio acumulado del día anterior, la dureza de la pretemporada y el calor le pasaron factura a un equipo vigués que poco a poco fue perdiendo fuelle. Un parcial de 8-0 para el Benfica dejó todo visto para sentencia, al aumentar el equipo portugués su ventaja y ser incapaces las viguesas de reaccionar. Buen partido de Fequiere, que fue la máxima anotadora del encuentro.

El próximo partido de las viguesas será el miércoles en Copa Federació. Será lejos de Navia y hasta el martes no se conocerá el rival, que saldrá del dúo formado por el Maristas y el Cortegada.