Mediodía de Primera Nacional en As Relfas (Sárdoma CF-Victoria CF) y en As Baloutas (UD Mos-Umia CF). Porque a la misma hora (12:00) juegan las blanquiazules de David Ferreiro en la parroquia viguesa ante el vigente campeón del grupo, y las de Diego Puentes un derbi provincial en el polígono industrial de As Baloutas.

Ferreiro cuenta con la única baja de su portera Sarai Fernández, con molestias en un hombro, para recibir al conjunto coruñés que dirige Cris Oreiro. En el mismo escenario, en pretemporada, las herculinas se impusieron a las viguesas con idéntico marcador (1-2) que en partido oficial de la temporada pasada. Será un perfecto examen para conocer las posibilidades de las locales.

Por su parte, las “abejas” mosenses cuentan con varias bajas para recibir a su rival. La roja directa a su guardameta Andrea Vares le ha costado un partido de sanción; además, por trabajos e pierden el choque Marta Gil y Piña y, por lesión, Andrea Otero e Irea.

Quien sí estará es su goleadora, la viguesa Joana Montouto. Es su decimosegunda temporada en categoría nacional desde 2005 y su visión del campeonato es muy clara sobre la representación de la comarca: “El Sárdoma tiene un buen equipo y va a estar arriba, pero miro por mi equipo y nosotras tenemos una buena plantilla; estoy segura de que si hacemos las cosas bien, llegaremos muy lejos. Mi objetivo, sin duda, es estar lo más arriba posible”.

Paula Monteagudo. La viguesa da continuidad a su anterior temporada goleadora en el Sárdoma. Ahora en el Deportivo B, este sábado sumó dos tantos en la goleada (4-0) de las coruñesas sobre el Sporting de Gijón B. Y ya lleva tres tantos en dos jornadas.