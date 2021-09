Cristiano Ronaldo habló ya como jugador del Manchester United y aseguró que no ha venido al club inglés de vacaciones sino a ganar títulos de nuevo. El futbolista portugués, que abandonó el United en 2009, ha vuelto esta temporada a vestirse con la camiseta de los Red Devils . “No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido”, dijo Cristiano a los medios del club.

“Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años”, añadió el astro portugués.

Cristiano Ronaldo ha empezado a entrenarse esta semana con el que ya es su nuevo equipo, después de superar el récord de goles internacionales con su selección, que le liberó para volver a Mánchester al estar sancionado para el encuentro contra Azerbaiján.

Por otra parte, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmó ayer que Cristiano Ronaldo jugará hoy frente al Newcastle.“Ronaldo ha realizado una buena pretemporada con la Juventus. También ha jugado con su selección y ha completado una buena semana con nosotros. Saltará al césped en algún momento, eso es seguro”, confirmó el preparador del los Red Devils.