La Volta a Galicia ya huele a profesional

Días felices para los aficionados gallegos al ciclismo. El entusiasmo que ha despertado la Vuelta no se diluye en el podio del Obradoiro. Aunque la ronda española tardará seguramente un par de años en regresar, figuras mundiales seguirán transitando las carreteras del país. La Volta a Galicia, si no se tuerce el plan, retomará el cartel profesional por primera vez en el siglo XXI. Sus principales artífices, Ezequiel Mosquera y Juan Carlos Muñiz, a falta de la confirmación oficial, desvelan datos. La Volta se disputará del 24 al 27 de febrero. Cada etapa discurrirá por una de las provincias. “La Vuelta no viene todos los años como es lógico, se tiene que repartir por toda España, pero sí puede haber un evento ciclista de primer nivel todos los años en Galicia. Una ventana al mundo a través del ciclismo”, resume Ezequiel Mosquera.