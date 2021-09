CD PALENCIA CA: Guille, Silva, Morante, Abel, Diego (Jesús Torres, 87´), Edu (Josua, 73´), Sualdea (Rafa Gómez, 87´), Bueno (Alvaro Gómez, 73´), Erik, Gallego, Juan (Adri Pérez, 61´).

CORUXO FC: Alberto, Diego (Domingo, 65´), Crespo, Lucas, Manu, Antón, Jacobo (Aarón, 78´), Sandá (Aitor Aspas, 61´), Chiqui (Yago, 61´), Silva, Garci.

GOLES: 0-1 (41´) Gallego (p.p.). 1-1 (45´) Sualdea. 2-1 (69´) Sualdea.

ÁRBITRO: Álvarez Ordóñez. Tarjetas amarillas a Crespo

CAMPO: La Balastera, 500 espectadores

El Coruxo no pudo conseguir nada positivo en su visita a la Nueva Balastera, donde acabó cayendo por 2-1, pese a adelantarse en el luminoso al filo del descanso gracias a un autogol de Gallego. El Palencia, sin embargo, igualó el partido solo con un gol que hizo mucho daño a los gallegos que durante toda la segunda mitad estuvieron a merced de su rival. Tras el descanso, el Coruxo no encontró nunca su lugar en el terreno de juego y apenas pisó el área de un Palencia muy seguro de sí mismo, que controló el balón, defendió con orden y aprovechó sus ocasiones.

Comenzaba el encuentro con dos equipos que no se atrevían a asumir demasiados riesgos y que dedicaban los primeros minutos a tantear al rival, sin que nadie se acercase al área contraria. Un tímido intento de los gallegos, a los 8 minutos de partido, en un balón largo que el portero local no consigue atajar, pudo haber significado el primer gol del encuentro, pero ningún jugador visitante llegó a tiempo para rematar el balón.

Fue una acción aislada, porque durante los primeros veinte minutos de partido el juego transcurrió casi por completo en el centro del campo, sin un dominador claro ni ocasiones de gol. A partir de ahí, el Coruxo dio un paso al frente. El cuadro gallego empezó a merodear el área contraria, cada vez con más sensación de peligro, aunque lno conseguía generar ocasiones claras ante un Palencia bien pertrechado atrás l. Aún así, el 0-1 pudo llegar en el minuto 37, en una buena combinación que culminaba con un buen remate de Silva obligando a lucirse al meta local.

Fue el aviso de lo que llegaría apenas tres minutos mas tarde cuando una nueva incursión de los visitantes finalizaba con un centro de Pablo Crespo. El local Gallego salía al corte, pero con tan mala fortuna para los suyos que lo que acaba haciendo era introducir el balón en su propia puerta. Un duro golpe que pudo dejar noqueado al Palencia, pero que, lejos de eso, lo que hizo fue actuar como un revulsivo para el equipo local. A partir de ahí los castellanos estiraron líneas y se lanzaron en busca del empate, objetivo que conseguía justo al borde del descanso, gracias a un gran remate de Sualdea.

Ya en la segunda mitad, el Coruxo pudo adelantarse de nuevo en el minuto 58 pero Guille salvó al Palencia en el último instante. La replica local llegó en el 59, en una gran jugada de Abel que se iba fuera.

El técnico gallego no lo veía claro y movía el banquillo en busca de soluciones, pero no conseguía evitar que en el 68 Sualdea batiese de nuevo a Alberto y colocase el 2-1 en el marcador. A partir de ahí el Palencia se mostró algo mas conservador, y aunque no renunció a buscar el gol si cedió algo de terreno a un Coruxo que trató de recuperar el control y de poner cerco a la portería contraria. Lo probaron todo los gallegos, sin miedo, yéndose con todo arriba, pero el Palencia defendió con orden y apenas hizo concesiones a un rival que no generó más peligro.