La enorme igualdad en el Campeonato del Mundo de motocross y el altísimo nivel de los cinco candidatos al título está brindando carreras emocionantísimas durante toda la temporada. La primera de las dos citas que hay esta semana en el circuito turco de Afyonkarahisar fue una buena muestra de ello. Y en ese mar revuelto, el gallego Jorge Prado volvió a sacar rendimiento positivo, volver a subir al podio, situarse segundo en el campeonato y reducir puntos de desventaja con respecto al líder.

Jorge salió a por todas, motivado por el buen nivel de forma alcanzado durante estas semanas de parón veraniego, y marcó la pole position con aparente facilidad. Eso le dio alas para marcar el holeshot en las dos mangas y liderar buena parte de las vueltas de la carrera. En la primera manga aguantó con muy buen ritmo y se defendió con uñas y dientes de los ataques de Romain Febvre, pero tuvo que ceder al final de la manga ante el empuje de Jeffrey Herlings que venía muy fuerte por detrás. Prado terminó segundo y le metió importantes puntos al líder Gajser que solo pudo ser sexto. En la otra manga el comienzo fue similar, pero esta vez el esloveno Gajser se resarció, atacó y pasó al español para irse por una victoria de manga cómoda. Por detrás Jorge se quedó peleando con sus compañeros de KTM, aguantó a Cairoli, que se fue por los suelos, y no pudo con el empuje de Herlings que se aseguraba el primer peldaño del podio por delante de Prado Y Gajser.

Prado es ahora segundo, a trece punto de Gajser y por delante de Febvre, Cairoli y Herlings. El 61 estaba feliz tras la carrera: "Estoy muy contento, ha sido un gran día, he hecho la pole, he salido bien, he liderado muchas vueltas con muy buen ritmo y solo he tenido que ceder ante estos chicos que iban realmente deprisa. He tenido un toque con Cairoli y después él se ha caído al chocar con unas protecciones que yo he podido esquivar y él no ha visto; me alegro de que no se haya hecho daño. Con ganas ya de que llegue el miércoles para mejorar en la siguiente..."

En la categoría de MX2 el Campeón del Mundo Tom Vialle se reencontró con el triunfo después de su lesión. El de Red Bull-KTM ganó la primera manga y fue segundo tras el líder del campeonato Maxime Renaux, en la segunda. El otro gallego que hace soñar a la afición española, Rubén Fernández, fue octavo en la general, merced a un sexto puesto en la primera manga y undécimo en la segunda, debido a una aparatosa caída en la última vuelta cuando iba sexto. El vigués sigue cuarto en el campeonato. En esta carrera el joven Gerard Congost consiguió su primer punto en el mundial de MX2.

El próximo martes se disputará en este mismo circuito la siguiente prueba del Mundial femenino, con Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos dispuestas a seguir sumando, y el miércoles comenzará la segunda mitad del campeonato del mundo masculino con un gran premio que vuelve a transmitir muy buenas sensaciones a la afición española que espera con más ganas que nunca la llegada del Mundial a Madrid los próximos 16 y 17 de octubre