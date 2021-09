Más de dos centenares de palistas ponen en marcha en la mañana del domingo la Semana Abanca, de la mano del Trofeo Internacional Concello de Vigo de Kayak de Mar, que dará comienzo al filo a las diez de la mañana, con la organización del Club Marítimo de Vigo, el Club de Piraguismo Olívico, Marinetea y la Federación Gallega de Piragüismo… que acaba de alcanzar las 8000 licencias federativas de este deporte, que es el más laureado entre los olímpicos en Galicia y el segundo a nivel nacional, que reunirá además en esta apertura en la pista viguesa a deportistas y clubes de toda la geografía gallega. Dado que amén de ser internacional… el evento está inmerso en la Liga de Kayak de Mar, competición que está en su fase final… a falta de las regatas de Vigo, La Coruña y Miño.

La competición se iniciará con la mayoría de las categorías al filo de las diez de la mañana en la Pista de la ETEA, los jueces darán la señal de salida, tanto para tripulaciones masculinas, femeninas como mixtas a los Surf Ski 1 y 2, los Open Canoe 1, así como los K1 tradicionales y los K2 sprinter.

Tendrán todos ellos por delante que completar un trazado entre balizas en la ría de Vigo de 10.000 metros. A las once y media, ya serán solamente 5.000… lo harán los cadetes, y los que compiten en Paleo de pie.

Los grandes favoritos para la victoria en este Trofeo Concello de Vigo serán en la categoría msculina, no en vano es el líder provisional destacado, el Club de Piragüismo Cambados… tras el Kayak Vigo. El tercero en discordia es el club entre otros, de la gran Teresa Portela y de David Cal: el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón. Completan el listado de favoritos el Piragüismo Olívico de Vigo, el pontevedrés Náutico de Cobres, el club de Ferrolterra Cabanas KDM, el coruñés Sociedad Deportiva As Xubias, y también el Deportnautic Arousa, el Piraguismo Rianxo y el Naval de Pontevedra. Otro de los clubes potentes, el Ría de Betanzos o el ourensano Fluvial de O Barco, o el Cidade de Lugo, también cuentan con posibilidades.

Entre las chicas Kayak Vigo es el más fuerte, seguido del también vigues el Piragüismo Olívico. Cambados, Cambre, Miño, Arousa, Rianxo, Xubias, Naval de Pontevedra y Piragüismo Viveiro, tienen sus opciones.

Por último los clubes de la ria de Vigo dominan en la categoría misma: Olívico, Cobres y Kayak Vigo, junto con Cambados, Naval de Pontevedra, C abanas KM, As Xubias, Ribadumia, Viana do Bolo, Portonovo, Ciudad de Lugo, C ambre, Escuela Ourensana y el Ría de Betanzos.

Arranca pues en aguas de la ría de Vigo, la Semana Abanca que se desarrollará hasta la última semana de noviembre, tras acoger en su planificación al piragüismo, remo tradicional, remo ergómetro, remo mar, vela infantil, vela olímpica, vela de monotipos, vela pesada y esquí náutico. En competición 2.500 deportistas, que lo harán en eventos en Vigo, Marín, Cortegada, Sada y A Coruña. El primer acto, el Internacional Concello de Vigo de Kayak de Mar.