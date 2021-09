Nagwa Brown es uno de los nuevos rostros que se podran ver esta temporada en las filas del Iberconsa Amfiv. Nagwa es una jugadora que empezó a practicar el baloncesto en silla de ruedas en el año 2012 y desde ese momento se enganchó a su nueva pasión. Jugó durante 5 años en los Stevnsgade Lowriders de la liga danesa y posteriormente se trasladaría a Suecia donde militaría en las filas del Fifh Malmö. Allí, según nos comenta la propia Nagwa, mejoró sustancialmente como jugadora y logró crecer en el baloncesto profesional. Ahora llega a Vigo a dar lo mejor de si misma en el Iberconsa. Una mujer de carácter, con buena mano para el tiro, que cree que va a ofrecer grandes momentos durante los próximos meses.

Dispara al cielo si quieres conseguir tus objetivos. Al menos eso es lo que reza el dicho popular. Y Nagwa no apunta más bajo. Tiene claro que viene al Iberconsa con ganas de ir a por todas. “No espero menos que ganar la liga. Ésa es siempre mi mentalidad a la hora de enfrentarme a nuevos retos. Perder no es una opción para mí ni nunca lo será. El partido no se termina hasta que suena la bocina final. Hasta ese momento, hay que luchar. Soy una clase 2 y mi objetivo es convertirme en la mejor clase 2 de la División de Honor”