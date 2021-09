El campeón de España Élite ejerció cómo tal este viernes en la segunda y penúltima etapa de la Vuelta a Cantabria. Benjamí Prades lanzó un demoledor ataque a falta de 2 kilómetros para el final y en la línea de meta de Vioño consiguió el undécimo triunfo de esta temporada del Vigo-Rías Baixas. La recompensa al formidable trabajo en equipo realizado por los componentes de la estructura presidida por José Luis Chamorro no se quedó ahí y Miguel Ángel Fernández se situó como nuevo líder de la Montaña.

Tras rodar fugado en la primera jornada durante 70 kilómetros, Prades decidió en esta ocasión jugársela en el desenlace de la etapa. En los 135 kilómetros con salida y llegada en Vioño se ascendía en cuatro ocasiones el Alto de La Montaña, pero la subida más decisiva se encontraba a falta de 2 km para la meta. Un explosivo repecho de 600 metros, con una media cercana al 7%, que llevaba marcado en rojo el jefe de filas del Vigo-Rías Baixas.

"Miguel Ángel, que es de aquí, ya me había comentado cómo era el final de etapa. Hoy, antes de empezar, lo hemos venido a ver y ya les dije que la quería ganar", desveló después de anotarse la victoria el exprofesional tarraconense. Prades quería que la carrera llegase controlada a la subida al Cementerio de Salcedo y su deseo se hizo realidad gracias al despliegue realizado por sus compañeros.

El bloque flúor manejó la etapa tal y como había diseñado Marcos Serrano, con Miguel Ángel Fernández corriendo con libertad en los primeros kilómetros. El cántabro aprovechó esa estrategia para formar parte de una escapada durante 40 km junto a otros cinco ciclistas y coronar en cabeza los dos primeros pasos por el Alto de La Montaña. Los puntos sumados le sirvieron para recoger en el podio el maillot blanco a puntos rojos de mejor escalador.

Demarraje demoledor

Los ataques no dejaron de sucederse, pero el pelotón se presentó compacto a pie del repecho que Prades tenía entre ceja y ceja. "Hemos hecho un buen trabajo, aunque fue un desenlace diferente al que me esperaba. Quería arrancar a mitad de la subida, pero me vi adelante y arranqué desde el inicio. Aunque pude coronar solo, se me hizo un poco larga", comentó el campeón de España, que con su cambio de ritmo en el repecho del Cementerio de Salcedo dinamitó el pelotón.

El catalán se lanzó a tumba abierta en el descenso que conducía a meta y demostró sus tablas al no perder la calma pese a llevarse un buen susto en la bajada: "Tuve un percance, que cogí a la moto, pero no me voy a quejar porque al final me vino bien. Me puse a rueda de los chicos que venían por detrás y pude remontar en el esprint. Es un placer ganar en esta etapa tan bonita, de las que me gustan de verdad".

Prades levantó los brazos por delante de Vinícius Rangel (Telco´m), nuevo líder de la general, y de Vicente Hernáiz (Kometa). El tarraconense logró su tercera victoria de esta campaña en unos días que no están siendo nada fáciles para él por las graves inundaciones que se han producido en Alcanar, su localidad natal. El triunfo se lo brindó a sus vecinos: "Yo estoy aquí pedaleando, pero en mi pueblo están sacando barro después de las inundaciones. Les dedico la victoria".

En la general, Prades ocupa la décima plaza igualado a tiempo con el líder. La Vuelta a Cantabria concluye este sábado en Puente Viesgo con su etapa más montañosa: un trayecto de 148 km que finaliza en una subida de 3ª categoría y que también incluye los ascensos de 2ª a El Caracol y La Braguía.