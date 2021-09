El exjugador de baloncesto Craig Hodges ha alcanzado la plaza del Obradoiro después de completar las últimas cinco etapas del Camino Portugués por la costa. Tras completar la cuarta jornada, Craig decidió que no quería irse de Santiago de Compostela sin conocer a la plantilla al completo del Monbus Obradoiro y la Caldeira. Así que el equipo recibió entre aplausos al histórico jugador de los Bulls en la pista y todos escucharon atentamente sus palabras y consejos con toda la ilusión del mundo reflejada en sus caras.

El grupo tenía por delante superar el último tramo, que le llevaría hasta la plaza del Obradoiro tras despedirse del Concello de Padrón, donde pasaron la noche. En esta etapa, Craig tuvo como acompañantes al miembro del Consejo de Administración, Óscar Rodríguez, y al director general del club, José Luis Mateo. Después de cruzar el río Sar, la expedición llegó a Iria Flavia, municipio de Padrón, pasando por delante de la fundación del Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela. En cuanto vieron el santuario de A Escravitude, comenzaron a serpentear por las calles del rural gallego hasta alcanzar O Faramello y luego Osebe.

No tardó mucho el grupo en adentrase en O Milladoiro, donde Craig fue recibido por el alcalde del Concello de Ames, Blas García, y la concejal de Deportes, Susana Señorís, que dieron la bienvenida al protagonista y lo animaron para terminar de conseguir el reto de ‘El Camino acaba en Obradoiro’.

Con muchas ganas de llegar y conocer la catedral, Craig y su equipo descendió hasta A Rocha Vella, para encontrarse de nuevo con el río Sar. Quedaba la última subida, recorriendo la rúa Rosalía de Castro para adentrarse después en la zona vieja compostelana desde Porta Faxeira hasta entrar en la plaza del Obradoiro y quedarse maravillado con lo que se acababa de encontrar, sin apenas palabras para describirlo.

Allí, en la plaza, ante toda la expectación, le esperaban Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, el alcalde del Concello de Santiago, Sánchez Bugallo, la concejala de Deportes, Esther Pedrosa, y varios miembros de los diferentes grupos de la Corporación Municipal, así como el presidente del Monbus Obradoiro, Raúl López.

Tras completar esta aventura, Craig ha confesado que “cuando iba a empezar este viaje no sabía qué iba a encontrarme. Escuché información sobre esto. Me enviaron mensajes y me mostraron vídeos de personas que lo habían hecho antes y que compartieron su experiencia conmigo para poder percibir la esencia, pero poder verlo y vivir esta experiencia y ver esta humanidad al llegar a la plaza… Estudié historia y ver toda la parte histórica y sus símbolos es una bendición. Al mismo tiempo es un proceso espiritual. Hay gente que comienza este Camino y no tiene la oportunidad de llegar aquí. Es difícil, pero merece la pena llegar por lo que te encuentras. Es inspirador”.

Preguntado por si repetiría esta experiencia, el ex jugador ha explicado que “esta vez vine sin saber realmente lo que me esperaba. Ahora que soy consciente, me gustaría poder repetirlo y hacerlo con mis hijos. Aunque no sea todo el Camino, al menos una parte para que puedan vivir esta experiencia, que ha sido fascinante y me ha permitido conocer gente de otra parte del mundo, que siempre es una gran oportunidad, descubriendo su humanidad y teniendo grandes conversaciones. Ha sido una gran experiencia para mí”.

Si tuviese que describir esta experiencia con tan solo una palabra, Craig ha escogido ‘increíble’: “He sido bendecido. He ganado la NBA, he sido campeón del Concurso de Triples, me he graduado en la universidad… Quizá lo único comparable es haber tenido a mis hijos. No es fácil, pero estar aquí ahora, y darme cuenta de todas las cuestas que hemos subido y bajado, de sentir el dolor en mis piernas y tobillos… Es una bendición haber llegado a esta plaza y ser consciente de lo antiguas que son estas construcciones y la historia que hay detrás de ellas. Hay mucha espiritualidad y estoy deseando compartir todo con mi gente al volver a casa”.

Hodges se mostró muy agradecido al Monbus Obradoiro “por haberme invitado a vivir esta increíble experiencia. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, por la bienvenida que me dieron y por toda su hospitalidad. Hay muchas cosas con las que me quedo a lo largo de esta experiencia, pero sin duda la hospitalidad es la más importante. Pude hablar con todos y conocer la organización del club, que me fuesen contando cómo son y cómo trabajan. Es un club pequeño pero lo más importante es ser capaz de ir consiguiendo las metas que se proponen y que consigan tener un ambiente de trabajo como este”.

Craig Hodges se alojó esta última noche en Santiago de Compostela en un enclave único y mágico como lo es el Parador ‘Hostal Reyes Católicos’. Pero antes se despidió de toda la familia obradoirista que lo ha acompañado en esta aventura con una deliciosa cena en el OCA Puerta del Camino.