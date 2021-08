El Celta Zorka Recalvi afronta territorio desconocido. La LF Challenge, nueva segunda categoría, reduce a dieciséis equipos los que en la antigua Liga 2 eran el doble –o el triple en la engordada campaña anterior–. El campeón de la fase regular ascenderá. Del segundo al noveno se jugarán la otra plaza. Los dos últimos descenderán. La entrenadora, Cristina Cantero, afirma: “Ahora mismo tengo las expectativas a cero”. La concentración de calidad ha disparado los fichajes. La directiva céltica, de recursos limitados, tuvo que esperar para concretar sus refuerzos. Los cambios en la plantilla han sido escasos, pero su rendimiento decidirá.

Stamenkovic, Lacorzana, Motley y Julien han causado baja. Las han sustituido las jóvenes Laia Lamana y Sara Castro y las más experimentadas Jessica Fequiere y Maggie Mulligan. Cantero ha pedido una última contratación. “Sería una interior más. Hay opciones que hemos tanteado pero no han salido. En ello sigue el club. Una pieza más sí debería entrar”, valora.

La pretemporada se ha iniciado esta semana. Celia García se incorporará el viernes. Faltan las extranjeras, la rusa Davydova además de la canadiense Fequiere y la estadounidense Mulligan. El calendario aprieta. La competición comienza el 25 de septiembre.

Otros clubes gestionan la llegada mediante visados de turista. Tras el viaje de vacaciones de Navidad se gestiona el de residencia, a veces con retrasos. La directiva céltica opta, en cambio, por el visado definitivo con permiso de trabajo. “Es más seguro”, conviene Cantero, aunque traslada el papeleo a estas fechas. Tras el beneplácito de Extranjería toca que las jugadoras presenten los documentos en las embajadas. “Están con ese trámite”, indica la entrenadora, acostumbrada a estos obstáculos veraniegos. “Siempre es un hándicap. Da envidia sana cuando ves que otros equipos ya las tienen. En ese aspecto tendremos que mejorar un poco. El club está haciendo lo que puede. Ha sido un verano duro. La liga está muy disparada a nivel de precios. Nos ha costado meternos en el mercado”.

A los recién descendidos desde Liga Endesa, Al-Qázeres y Quesos El Pastor, de ambición presupuesta, se les han unido Zamora, Murcia, Granada o Estepona; también Granada y Barcelona. “Han ido económicamente muy fuertes al mercado y han disparado los salarios”, argumenta Cristina Cantero. “Ha habido que mantenerse a la espera y ver qué posibilidades teníamos dentro de lo que nosotros queríamos. Hay bastantes equipos con mucho potencia al menos en nombres, en plantillas. Para nosotros era imposible”.

Cantero buscará el equilibrio entre la identidad de su Celta, agresivo en defensa y dinámico en ataque, y los matices que las recién llegadas requieran. “Siempre me acabo adaptando a ellas y ellas a lo que nosotros queremos. Para nuestro estilo no elijo a cualquiera jugadora. Tiene que gustarle entrenar, trabajar... No nos cerramos. Pregunté por Erika de Souza pero su salario no entraba en nuestros planes. No voy a arruinar al club. Optamos más a jugadoras más jóvenes, un poco más baratas entre comillas, que además encajan mucho con nuestra metodología”. Es igual de flexible en lo táctico: “El año pasado jugábamos con un cuatro abierto y este año jugaremos más con dos grandes, pero ya lo hicimos cuando estaban Raquel y Minata”.

Afronta así la campaña sin apriorismos respecto al objetivo. “Todo influye en el cóctel para ver cómo arrancamos. También sé que es una liga muy larga. Hay que tener serenidad para ir paso a paso, sin pausa y sin prisa”, reflexiona. “El margen entre play off y permanencia será corto. Nos tendrá en tensión constante. Para el ascenso directo deberíamos bordarlo. Hay equipos potentes que salen con cartel de favorito como Zamora, Barcelona o Jairis. Me encantaría estar de mitad de la tabla arriba y pelear por el play off”.

Laia Lamana

Pillería y talento

“Joven, con muchísimo talento”, describe Cantero. “Es su primera experiencia fuera de su entorno. Hay que ver qué es capaz de dar como profesional, pero es de un perfil muy nuestro. Me gusta mucho su jeta, su dinamismo. Es muy pilla en la pista”. La entrenadora la ve “muy diferente a Mariona”, la otra base. “Pueden jugar juntas, nos puede encajar muy bien. Espero que se adapte a su vida aquí. Será lo más complicado”.

Sara Castro

Tiro y desborde

Procedente del Arxil, Cantero detalla las cualidades de la canaria: “Capaz de generar en el uno contra uno, buen tiro exterior, buen físico a nivel de fuerza y de piernas... Nos va a ayudar bastante en el perímetro, en el uno y el dos. De lo que viene a nuestra metodología es bastante diferente. Cuando tienes la mentalidad correcta, las cosas salen bien. Ella tiene muchísimas ganas”.

Jessica Fequiere

Anotación y rebote

“La conozco desde hace años, nos hemos enfrentado mucho a ella”, indica sobre Fequiere. “Es un tres que puede hacer de cuatro, bastante física. Destaca sobre todo su tiro exterior, también su rebote y su juego al poste bajo. Buscábamos una jugadora en ese perfil, sabiendo que a nivel tanto humano como profesional tenemos buenas referencias de ella. Nos dará también experiencia y saber estar en la pista. Será un referente”.

Maggie Mulligan

Físico y lectura

“Buscaba un cuatro y medio”, explica Cantero. “Entiende el juego, mueve a los espacios, es capaz de ir bien al poste bajo y tirar de cuatro o cinco metros, no mucho más allá. Es el hándicap pero tengo que ver si es un tema de confianza o de sus limitaciones. No quiero sentenciar. La he visto en vídeo pero a veces el entrenador no deja o son rutinas. Puedo jugar con Marita y ella a la vez. Debe ser esa referencia interior”.