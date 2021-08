Iris Junio Mbulito debutó a los 14 años en la máxima categoría. Señalada como una de las grandes promesas del baloncesto femenino español, acaparó títulos y distinciones en su etapa de formación. Las lesiones han marcado su carrera en la Universidad de Arizona State. Pero ha dicho basta. A los 22 años, la grancanaria ha anunciado su retirada de las canchas y reflexiona sobre la salud mental de los deportistas, tema que lo sucedido con Simone Biles en los Juegos de Tokio ha puesto sobre la mesa.

–Un mensaje rotundo a través de su cuenta de Instagram: “Hasta luego baloncesto. Tengo que cuidar mi cuerpo y mi mente”.

–Fue algo que necesitaba hacer en ese momento. Había mucha gente que me preguntaba qué iba hacer el año que viene, porque no me veían en el roster -plantilla- de Arizona State. Decidí subir ese mensaje para dar a conocer lo que iba a hacer pero sin demasiada información. Me encuentro bien, centrada en mis estudios y en mi cuerpo. Me falta un año para graduarme en literatura española e idiomas.

–¿Qué razones le han llevado a tomar esta decisión?

–No estaba al 100% contenta conmigo misma. Estaba sufriendo muchas lesiones, una tras otra. También me sentía preocupada por mi salud mental, porque te afectan las operaciones y las lesiones constantes. Esta era la mejor decisión para darme tiempo, alejarme del baloncesto, centrarme en los estudios, en mi alimentación, dormir más horas...

–¿A los deportistas de alto nivel como usted se les prepara para superar momentos como estos?

–Todo depende del lugar donde te encuentres. En mi caso he tenido ayuda de un psicólogo y otras personas. Depende también de cómo sea la persona. Yo soy muy abierta y no me cuesta expresar mis sentimientos. Cuando pasaba por esos malos momentos fui capaz de hablarlo con las personas correctas para que me ayudaran. Espero que todos los deportistas que atraviesan momentos de ansiedad sean capaces de buscar ayuda para sentirse mejor consigo mismo y poder rendir incluso a un mejor nivel.

–Están saliendo bastantes casos de deportistas que sacan a la luz los problemas mentales. ¿Se está haciendo algo mal?

–Soy una persona que se autoexige mucho. Cuando las cosas no salen bien te produce frustración. Otro factor son las personas que se dedican a hacer comentarios negativos sobre otros. Quizás no son conscientes del daño que hacen. No somos robots, somos personas con sentimientos que muchas veces tenemos malos días; necesitamos descanso, necesitamos mensajes alentadores y no negativos. Esto también provoca frustración y ansiedad, aunque no digo que esas personas sean responsables de lo que te pase, pero sí son un factor negativo en lo emocional.

–A los 14 años ya jugaba en la máxima categoría del baloncesto femenino español, con repercusión mediática. ¿Ha influido?

–Creo que sí. Siempre he sido muy exigente. No recuerdo si con 14 años me exigía tanto, pero sí sabía que la gente esperaba ciertos números de mí. Así me sentía. Aquellos récords que conseguía me pusieron en una “silla especial” y no quería bajarme. Hacía cualquier cosa para seguir ahí. Me he autoimpuesto una gran presión mental desde pequeña y he explotado. Las lesiones han sido consecuencia de ello y de aspectos como la alimentación, o eso creo yo.

–¿Cómo detecta el bloqueo?

–Me considero una persona muy sensible. Sonrío mucho, pero también lloro mucho. Pero estaba pasando por un momento donde lloraba constantemente. El baloncesto me creaba ansiedad, los partidos y los entrenamientos, cuando siempre he sido una persona muy calmada y me daba energía jugar y entrenar. Los últimos años en Estados Unidos me costaba dormir, apenas comía y todo eso era por la ansiedad. No estaba disfrutando. En ese momento me di cuenta de que necesitaba tomarme un descanso, evaluar mi vida. He parado por el bien de mi salud mental y de mi cuerpo.

–¿En la alta competición no se presta atención a la persona?

–Los deportistas que, como yo, son perfeccionistas y que quieren ser los mejores en lo suyo, se ciegan en conseguirlo. Les sería de mucha ayuda contar con los consejos de un psicólogo, tener charlas grupales... Los equipos deberían ser capaces de proporcionar estos servicios. La salud mental es muy importante en el deporte. Ayudaría a que los deportistas tuvieran una carrera más larga y disfrutando de ello.

–¿Se siente un juguete roto?

–No sé si soy un juguete roto, pero sí sé que no estoy bien conmigo misma. Debería haber escuchado a mi cuerpo y a mi mente hace unos años, y no ahora. He tenido momentos bajos y ahora me toca levantarme.

–¿Se plantea volver a jugar al baloncesto?

–A día de hoy no sé si volver, ni cuánto tiempo necesito para planteármelo. Ahora mismo estoy centrada en mis estudios y en otros proyectos que tengo. Más adelante tomaré la decisión.

–¿Le sorprendió la repercusión mediática que tuvo el anuncio de su retirada?

–Sí. Creía que la gente ya se había olvidado un poquito de mí, porque ya no estaba jugando en España y me tenían un poco aparcada. En Estados Unidos no estaba siendo yo misma, porque no jugaba como en España. Pensaba que no tenían los ojos puestos en mí. Subí el mensaje a Instagram para responder a muchas personas que me preguntaban qué iba a hacer. A partir de ahí, por todos sitios me empezaron a llegar un montón mensajes. Me dije: ‘Bueno, parece que no me habían olvidado’. Mucha gente se sorprendió de mi decisión y yo de la repercusión de la noticia. He recibido multitud de muestras de apoyo; no me lo esperaba. Me he alegrado muchísimo. Me he sentido querida. La gente se ha preocupado por mí y eso me hizo llorar un poquito. Estoy contenta por la decisión que he tomado. Ahora toca tirar para adelante y con la vista puesta hacia arriba.

–¿Cómo se ha tomado su decisión su familia?

–Me ha apoyado al 100% desde el minuto uno. Saben que no soy de tomar decisiones a lo loco, me las suelo pensar. Mi madre –Puri Mbulito, exjugadora– se puso un poco triste al principio, porque empecé en este deporte gracias a ella, pero me apoya también totalmente.