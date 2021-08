El base español Sergio Rodríguez ha anunciado este miércoles su despedida del equipo nacional, poniendo fin a una etapa en la que ha logrado numerosos éxitos y ha "visto superadas" todas las "expectativas" que tenía cuando comenzó su carrera.

"Después de estos días de descanso y reflexión, tras tantos años en la selección nacional ha llegado el momento de decir adiós. No ha sido fácil, pero estoy seguro de que es el momento adecuado", transmitió Sergio Rodríguez, en una carta abierta publicada tres semanas después de la eliminación olímpica frente a Estados Unidos.

El 'Chacho' reconoció que ha sido "muy feliz durante todos estos años". "Me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta y además poder contribuir a los éxitos de la selección, compartiendo equipo con grandísimos jugadores, entrenadores, resto de miembros del grupo, los presidentes José Luis Sáez y Jorge Garbajosa y también a la afición que tanto me ha apoyado. Todas mis expectativas cuando empecé se han visto superadas en éxitos y experiencias", subrayó.

En el equipo nacional, el base ha convivido "no solo con compañeros, sino con amigos". "De todos he aprendido, tanto cuando hemos ganado como cuando hemos perdido. Para mí los veranos desde el año 2000 siempre han estado ligados a las concentraciones de las distintas categorías de selecciones. Estas convivencias han marcado mi carácter y mi visión del baloncesto como experiencia de vida. Ha sido un lujo pertenecer a esta familia y espero haber podido responder adecuadamente a los retos a los que nos hemos enfrentado, siempre juntos y sin fisuras. ¡Muchas gracias!", finalizó.

A sus 35 años, y después de haber vestido en 154 partidos la camiseta del equipo nacional, el jugador del Armani Milan cierra un periplo de éxitos que inició con el oro en el Mundial de 2006. En total se ha colgado siete medallas con la selección española, incluidas dos olímpicas y otro oro en el Eurobasket 2015.