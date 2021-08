El año extraordinario de Jabato

Temporada extraña, de emociones contradictorias, para Javier Fernández, Jabato para el siglo. El ciudadrealeño, afincado en Vigo, ha regresado como entrenador a esos territorios de Asobal que frecuentó como jugador. Una experiencia histórica con el Cisne, aunque efímera y de cuota dolorosa. Si le quedó regusto amargo en el balance, se lo ha aclarado con la selección española juvenil masculina. Jabato ha conquistado la medalla de bronce en el Europeo. Tres gallegos, Daniel Virulegio, Pablo González y Carlos Álvarez, han formado parte de ese logro.

Jabato, aquel extremo izquierdo sólido, capaz de defender en el penúltimo gracias a su envergadura, gastó sus últimos años como jugador en el Octavio de Quique Domínguez. Y aunque todavía en forma, no quiso estirar de más esa carrera. A Domínguez le heredó precisamente el banquillo académico en Honor Plata. El club olívico, para su desgracia, había iniciado su descomposición institucional definitiva. En lo deportivo, a una temporada de resultados extraordinarios le siguió otra de pesares, con el descenso a Primera Nacional.

Esos dos ejercicios, con todo, prepararon a Jabato para su siguiente reto. Él ya había decidido asentarse en Vigo por razones sentimentales y laborales. El Cisne pontevedrés lo reclamó porque su libreto dinámico agradaba. Y porque en ese Octavio paradójico, moribundo y a la vez adolescente (Méndez, Conde, Silva, Quintas, Figueirido...), había probado su talento pedagógico.

Su mandato en el Cisne ha coleccionado todo tipo de elogios, al punto de lograr en 2020 el primer ascenso de la entidad a la máxima división, volteando además la jerarquía en su relación vecinal con el Teucro. La pandemia no alteró en este caso la justicia. Cuando la competición se suspendió, el equipo lideraba sobradamente Honor Plata con dieciséis victorias, un empate y tres derrotas.

“Mi progresión consiste en ir acumulando experiencias”, describe, recién cumplidos los 41 años. “Queremos seguir estabilizando el proyecto. Nuestro club tiene que ir a la formación de jugadores”. La experiencia en Asobal ha resultado enriquecedora, pero a costa de pagar un peaje gravoso, por más que esperado. El Dicsa Modular Cisne ha descendido como penúltimo con cinco victorias, dos empates y veintisiete derrotas. “Este año ha sido muy duro después de tantas derrotas en Asobal”, admite.

Jabato tiene un conocimiento profundo y gremial del balonmano. Ejerció como portavoz del colectivo de jugadores en la asamblea y llevaba ya varios años integrado en la estructura técnica de la Federación Española, en las categorías de menor edad, cuando un día recibió la llamada del seleccionador nacional absoluto, Jordi Rivera.

–"Quiero que te encargues de la selección juvenil"

La ilusionante promoción ha tardado en concretarse más allá de concentraciones y entrenamientos. Suspendido el Mundial de 2020, el Europeo se había convertido en la última oportunidad de dirigir a los nacidos en 2002 y 2003. “Yo no me esperaba aquella llamada de Jordi, aunque ya había trabajado con él. Cuando me nombraron se produjo el parón por el COVID y parecía que no llegaría nunca el sueño de estar en un torneo internacional. Quería quitarme esa espinita”.

Al fin las restricciones sanitarias se relajaron lo suficiente para consentir la disputa del Europeo Sub 19 de Croacia. La preparación le ha proporcionado una perspectiva muy distinta a la del entrenador de club, que debe agitar la rutina para que su plantilla no se relaje. “Ha sido un verano duro, de mucho trabajo. A veces a los chicos hay que frenarlos, van con todo. Es otro concepto que no había vivido”, explica.

El esfuerzo “ha merecido la pena”, constata. “Ha sido un torneo en el que hemos sufrido muchísimo, pero por suerte también hemos disfrutado. Sabíamos de antemano que el nivel sería muy alto y que cualquiera te podría ganar”. España superó un grupo inicial en el que Hungría y Suecía, con la que empató, partían como favoritas. En la segunda fase superó a Islandia e igualó con Eslovenia en un final épico, remontando tres goles en un minuto, que le valió el pase a semifinales. Derrotada por Alemania en un choque de ruleta rusa, la selección se recompuso para ganarle el bronce a Eslovenia. “Contra este rival habíamos hecho el peor partido del torneo y acabamos haciendo el mejor. Los chicos se mentalizaron. Había que subir nuestro nivel defensivo y lo consiguieron. El bronce nos sabe a oro. Conocíamos el valor de lograr el metal, sobre todo por continuar el proyecto de la federación”.

Ese concepto global se condensa en Jordi Rivera. Recién terminados los Juegos de Tokio, con su propio bronce, el seleccionador absoluto se desplazó el día 14 a Croacia. “Tengo mucho trato con él”, revela Jabato, a quien ha prometido visitar en breves días en Galicia. “Desde el tercer partido ya estaba con nosotros y no ha ido solo a vernos. Nos ha estado ayudando en el análisis de rivales y dando su opinión. Para los chicos cuenta mucho que vean la implicación del primer responsable al último”. También internacionales absolutos telefonearon a los juveniles durante el campeonato: “Se ven reflejados en ellos”.

Jabato descansa ahora brevemente. Pronto retomará su labor con el Cisne, donde se reencontrará con Daniel Virulegio, Pablo González y Carlos Álvarez, y también iniciará un nuevo ciclo juvenil con la generación de 2004 y 2005. Una concentración con sesenta jugadores será el primer paso. “Nos vale para que todos tengan idea de cómo se trabaja para cuando quieras convocar a alguno y que vean que pueden estar dentro de los dieciséis convocados”.

No elude Jabato una mirada al balonmano vigués, del que se siente parte y cuyo declive ha sufrido. “Estamos un poco huérfanos a día de hoy. Todo lo que yo he conocido en Vigo, cuando venía, a lo que hay ahora… Pero se están generando nuevos proyectos, que parece que están yendo hacia arriba. Ojalá sigan con esos pasos. Necesitamos tener un club referente como ya hubo. Todo eso pasa por no ir deprisa sino asentarlo con las bases bien cimentadas. A partir de ahí, en una ciudad como Vigo, debería fructificar”.

Daniel Virulegio

Un gigante en los seis metros

De Virulegio destaca la estatura, por obvia y necesaria. “Es un pivote muy alto y tengo muchas esperanzas en él”, indica Jabato. “Es esa talla que envidiamos en otras selecciones. Tenemos que trabajar mucho con él otros aspectos”.

Pablo González

Un portero criado en el carballal

Pablo creció en el Carballal y se mudó al Cisne la pasada campaña. “Llevaba tiempo en la órbita de las categorías inferiores nacionales y sigue su progresión. Tenemos muchas esperanzas de que sea el relevo que queremos en el club y esté muchos años”.

Carlos Álvarez

Digno heredero de los Domínguez

Su segundo apellido, Domínguez, anticipa posición y calidad. El extremo zurdo pontevedrés continúa la saga: “Ya ha jugado muchos minutos en Asobal y lo ha hecho muy bien. Es un talento puro. Con la cabeza bien asentada, que la tiene, podrá llegar donde quiera”.