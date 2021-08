La llegada de Antonio Serrat a la primera clase del triatlón mundial ya es una realidad. El vigués consiguió en la final disputada en Edmonton (Canadá) la octava posición que le sirvió para terminar las Series Mundiales en la misma posición, su mejor resultado en la general y un gran paso de cara al futuro. Serrat está destinado a ser uno de los líderes del triatlón nacional en los próximos años y si nada se tuerce uno de los representantes de la selección en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

“Han sido dos pruebas de muchísimo nivel. La gente llegaba de (los Juegos de) Tokio en un gran estado de forma. Y se vio que han sido dos carreras muy duras, en las que no ha sido fácil poder estar ahí”, aseguró Serrat.

“La verdad es que estoy muy contento con estos dos resultados y con este desenlace del Mundial”, explicó Serrat, que, por primera vez en su ascendente carrera deportiva, acabó el campeonato del mundo entre los ocho mejores, con 2.371 puntos, 1.556 menos que Blummenfelt. Que aventajó en 333 a Van Riel y en 638 a Yee en la general final.

“Estoy contento y, como siempre, con ganas de más, de intentar hacerlo lo mejor posible y de continuar con estas sensaciones en las pruebas que queden esta temporada”, afirmó.

“Una vez que haya acabado la temporada, hay que seguir planificando con el objetivo de seguir mejorando y progresando, porque creo en ello; y esas son las ganas que tengo: las de seguir peleando por estos puestos y de seguir creciendo en las tres disciplinas”, declaró el vigués, que explicó cómo se sintió en la prueba de Edmonton. Una prueba que esta vez fue en distancia olímpica, a diferencia de la de Montreal, que se disputó en distancia sprint. “La verdad es que estoy muy contento. Estuve metido en carrera en todo momento, peleando con los primeros hasta la última vuelta. Sí que es verdad que no tuve mi mejor día corriendo, porque no me encontré especialmente bien en la carrera a pie, pero peleé hasta donde pude, hasta a falta de dos kilómetros, que es donde empezaron los ataques más decisivos, de los que se jugaban el podio. Yo di todo hasta que no me quedaba más”, explicó. La jornada de Edmonton sirvió para que la bermudeña Flora Duffy y el noruego Kristian Blummenfelt, campeones olímpicos en los Juegos de Tokio, se convirtieron en los primeros triatletas de la historia en ganar oro olímpico y mundial en el mismo año.