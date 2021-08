Diez años después del último torneo en Samil, y con doce meses de retraso sobre los planes del presidente federativo, José Mosquera, por culpa de la pandemia, la FGT recupera una competición de referencia para la promoción del tenis femenino gallego.

Así, regresa el Internacional Femenino Ciudad de Vigo de tenis con un cartel excepcional, el apoyo de Concello, Deputación y Xacobeo 21-22 y dos primeros días, lunes y martes, para la fase clasificatoria. Y es que este domingo, para entrenar y firmar su entrada en el torneo, la brasileña Laura Pigossi ya ha conocido las pistas del complejo deportivo municipal de Samil. La medallista olímpica (bronce en dobles con Luisa Stefani) en los recientes Juegos de Tokio llega con la intención de sumar puntos para el ránking de la WTA, en el que figura en el puesto 328.

Pigossi, que debutará el miércoles en el cuadro principal, no será la primera cabeza de serie en Vigo porque hay jugadoras por encima en la clasificación mundial, aunque sabe cuáles son sus metas: “Jugar muy bien mi juego determinará cómo voy en el torneo. Si puedo hacer bien mi trabajo, puedo ganarlo. Tengo nivel para ganar a cualquiera de aquí y jugar de igual a igual, pero tengo que dar lo mejor de mí, luchar y tener buena actitud. Esto determina ganar o perder”, explicó la paulista tras su sesión preparatoria con Jordi Campos, el técnico de la barcelonesa Ad in Tennis Academy de Albert Portas y Germán Puentes que la acompaña estos días.

Tras el bronce en Tokio dos días antes de cumplir los 27 años, Galicia ha sido su destino. “Entrené una semana en Barcelona, porque vivo allí”, explicaba, y escogió Ourense primero y Vigo ahora. “Hacía mucho que no jugaba un individual y para adaptarme”.

Y reconoce que sigue saboreando el metal olímpico. ¿Tres semanas después se ha podido bajar de la nube? “La verdad, aún no. Porque ser comparada con ‘Guga’ Kuerten, con Fernando Meligeni… son nombres muy grandes que siempre me han inspirado mucho desde pequeña y me han hecho querer jugar al tenis con su pasión y su garra. Esto se quedará para toda mi vida”.

La jugadora brasileña llegó a España en 2016 y el verano pasado cambió a sus nuevos entrenadores, “que me vienen dando muy buenos resultados”, indicó. Además de en el cuadro individual, también se ha inscrito en los cruces por parejas. “En Ourense se lesionó el domingo mi compañera de dobles y tuve que encontrar a alguien a última hora; aun así pude llegar a semifinales y zafar la semana. En Vigo tengo más expectativas porque competiré con una chica con la que ya he jugado dobles”.

¿Y las pistas? El Concello ha cedido a la FGT seis. La superficie dura, “un poco más lenta que en Ourense, pero me siento muy bien jugando al nivel del mar, que es donde entreno en Barcelona, y el club (el complejo) y sus pistas me agradan mucho”, indicó la tenista, que elogió el trabajo de la organización.

Pero a la Gallega le interesa este internacional de 25.000 dólares en premios para dar oportunidades a sus mejores raquetas. La vilagarciana Jéssica Bouzas, ganadora en este su primer año profesional de tres torneos, era uno de los nombres de lujo, pero se ha lesionado compitiendo en Canarias (dislocación del hombro izquierdo) y es baja.

Jéssica no era la única bala gallega. La FGT ha dado entrada como invitadas a la fase final a la pontevedresa Celia Cerviño y a la coruñesa Eva Álvarez (RCT Coruña), actuales campeona y subcampeona gallegas. Y en la fase previa, Ainara Vegal (RCT Coruña). A petición de la RFET, las otras invitadas son Alba Rey y Ángela Fita.

La organización estima que a partir de las 10:00 horas de este lunes comenzará el cuadro individual, que podría resolverse en un maratoniano primer día. Con todo, no se permite la entrada de público. FGT y Concello están viendo los protocolos -la ITF los aplica de forma estricta- para que pueda acceder un número limitado de espectadores a la fase final. La organización cuenta con una docena de personas, y por las pistas de Samil se moverán los primeros días cuarenta jugadoras, otros tantos entrenadores y una quincena de árbitros y jueces.

Raquetas de 24 países y cuatro continentes (América, Europa, Asia y Oceanía) acuden a Samil. Y entre ellas, también la subcampeona en Ourense, la húngara Fanni Stollar y la finesa Anastasia Kulikova, número 4 del ránking ITF (distinto del WTA), y la gala Carole Monnet, número 13 del mundo, versión ITF.